Tilman Trebs

Zehdenick (MOZ) Von einem Grundstück am Grünen Weg in Zehdenick sind zwei Mopeds aus DDR-Zeiten gestohlen worden.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, verschwanden eine Simson S 51 und eine Schwalbe zwischen Sonnabend und Montagnachmittag.

Bereits am Montag hatte die Polize gemeldet, dass ebenfalls am Grünen Weg Einbrecher aus einem Schuppen mehrere elektrische Geräte gestohlen hatten. Diese Tat hatte sich in der Nacht zu Sonntag ereignet. Ob ein Zusammenhang besteht, ist nun Teil der Ermittlungen.