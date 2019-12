BRAWO

Brandenburg an der Havel Unbekannte brachen am Wochenende in eine Kindertagesstätte in der Magdeburger Landstraße ein. Dabei demontierten die Einbrecher zahlreiche Wascharmaturen, weshalb das Gebäude, das aktuell saniert wird, teilweise unter Wasser gesetzt wurde.

Die Polizei brachte die Kriminaltechnik zum Einsatz, welche vor Ort Spuren sicherte. Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.