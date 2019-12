Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel NATO und Russland rasseln durch wechselseitige Manöveraktivitäten mit den Säbeln. Welche Sicherheitsbedürfnisse bestehen auf Seiten der baltischen Staaten, die sich von Russland nicht erst seit der Krim-Annexion bedroht fühlen? Welches Sicherheitsbedürfnis hat Russland, das die Ausdehnung der NATO und ihrer Waffensysteme an seiner Westgrenze mit Argwohn verfolgt? Welchen Nutzen haben Wirtschaftssanktionen?

Diese Fragen werden am bei der Diskussionsveranstaltung "Kommunikation in Zeiten der Krise" am Montag, 9. Dezember, um 18 Uhr im Saal des Interkulturellen Zentrums "Gertrud von Saldern", Gotthardtkirchplatz 10, im Zentrum stehen.

Zur Diskussion beitragen werdenChristian Görke, MdL und Mitglied im Ausschusses für Europaangelegenheiten und Entwicklungspolitik und Urs Unkauf, Mitglied Deutsch-Russisches Forum. Die Moderation übernimmt Dr. Andrea Despot von der Europäischen Akademie Berlin.

Die Veranstaltung gehört zur Reihe "Ziemlich beste Feinde?" – eine Kooperation der Europe Directs Brandenburg an der Havel, Dresden, Leipzig und Nordhausen sowie der Europäischen Akademie Berlin und wird von der Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt.

Anmeldung sind erwünscht. europe-direct-brandenburg@bbag-ev.de oder 03381/222998.