BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Dienstag, 10. Dezember, heißt es um 18 Uhr am Rathaus: "Kinder, rettet den Weihnachtsmann"! Denn hinter Kalendertürchen Nr. 10 des Lebendigen Adventskalenders in der Brandenburger Altstadt verbirgt sich eine spannende Mission. Die Auszubildenden und Studierenden der Stadtverwaltung laden Familien zu einem märchenhaften Adventsabenteuer ein. Alle sind herzliche eingeladen mitzumachen.