HGA

Velten (MOZ) Unbekannte haben bereits am Wochenende in Velten versucht, einen am Heidering abgestellten kompletten Auflieger zu entwenden.

Hierzu ließen sie den Auflieger komplett herunter und versuchten diesen auf einen Anhänger zu schieben, teilte die Polizei am Dienstag in Oranienburg mit. Des Weiterem wurde versucht, mittels elektronischer Codeeingabe in den Auflieger zu kommen, was jedoch nicht gelang. Letztlich wurde dann das hintere Kennzeichen PI-IX 2210 des Aufliegers entwendet. Die Polizei stellte das Kennzeichen in Fahndung und nahm die Ermittlungen auf.