Hennigsdorf (MOZ) Eine 60 Meter lange Kupferkabelverbindung haben Unbekannte bereits am Wochenende von einer Baustelle an der Eduard-Maurer-Straße in Hennigsdorf durchtrennt und gestohlen.

Das Kabel hatte zwei Stromkästen miteinander verbunden. Der Schaden beläuft sich auf rund 1 000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit.