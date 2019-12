OGA

Oranienburg (MOZ) In ein Bungalow an der Mainzer Straße in Oranienburg sind Unbekannte zwischen dem 22. November und dem 2. Dezember eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei hatten die Täter die Alarmanlage deaktiviert und die Eingangstür gewaltsam aufgebrochen. Nach erstem Überblick wurde Bekleidung gestohlen. Der Schaden wurde mit rund 1 000 Euro angegeben.