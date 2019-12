Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Afrikanische Schweinepest rückt Brandenburg immer näher. Der Virus wurde zu Wochenbeginn bei einem toten Wildschwein in der Nähe des Ortes Nowogrod Bobrzanski nachgewiesen, der nur noch rund 40 Kilometer von der Brandenburger Grenze bei Forst entfernt ist.

Das bestätigte der Vorsitzende des Bauernverbandes der an Brandenburg grenzenden polnischen Region Lebuser Land, Stanislaw Mysliewiec, unserer Zeitung.Nach den ersten Funden Mitte November in der Nähe von Nowa Sól, das etwa 80 Kilometer von Brandenburg entfernt ist, sind damit zwei weitere Ausbreitungsherde entdeckt worden, der dritte befindet sich in der Nähe von Zielona Góra.

Mysliewiec, der dem Krisenstab angehört, der in der Wojewodschaft Lebuser Land gebildet wurde, berichtete zudem, dass nach wie vor mehr als 150 Soldaten, Jäger und Bauern in den Wäldern der Region unterwegs sind, um tote Wildschweine aufzuspüren. "Zum Glück befindet sich bisher noch kein großer Schweinemastbetreib in den Fünf-Kilometer-Schutzzonen um die Fundort", sagte der Pole. Dennoch seien die Hygienemaßnahmen in der gesamten Region erhöht worden.

Brandenburgs Landesregierung hat die seit Anfang 2018 für Jäger geltende Aufwandsentschädigung für die Meldung und Beprobung von tot aufgefundenen Wildschweinen seit dem 1. Dezember von 30 auf 50 Euro erhöht. Das Risiko der Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest in die brandenburgische Wildschwein-Population sei hoch, erklärte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher(Grüne).