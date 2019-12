OGA

Orstprignitz-Ruppin Der Fahrplanwechsel am 15. Dezember bringt auch für Bahnfahrer im Kreis Verbesserungen. Der RE 6 wird zukünftig an Wochenenden zwischen Neuruppin und Wittstock stündlich verkehren. Abends sollen zusätzliche Fahrten ab Wittstock in Richtung Wittenberge und Berlin eingerichtet werden. Auch für Pendler soll es auf der RB 54 Erleichterungen geben. Mithilfe von Bussen soll werktags ein stündlicher Verkehr eingerichtet werden. Zudem verkehrt die Abendverbindung von Rheinsberg nach Berlin und umgekehrt an Wochenenden ganzjährig.