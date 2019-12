BRAWO

Brandenburg an der Havel Als Kooperationspartner der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) ist die Caritas-Klinik St. Marien einer der Ausbildungsstandorte für die zwölf angehenden Mediziner des 10. Semesters. Vier Wochen lang erhielten die Medizinstudenten jetzt einen Einblick in den komplexen Fachbereich der Geriatrie. Eine gewinnbringende Kooperation für Studenten und Klinik gleichermaßen, so Oberarzt Holger Heinicke. "Besonders beeindruckt haben mich und meine Kollegen sowohl das breite klinische Basiswissen der jungen Mediziner als auch ihr vernetztes Denken zwischen Theorie und Klinik und ihre Kenntnisse neuer Studien. Von diesem frischen Wind haben wir alle profitiert", sagt Oberarzt Heinicke und verrät weiter: "Genau solche Erfahrungen sind es, warum wir, in der Caritas-Klinik St. Marien, Spaß an der Lehre haben und unser Wissen gerne weitergeben. Also gerne wieder."