Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) Seit mittlerweile mehr als zwei Wochen ist Golden Retriever Buddy nun schon verschwunden. Er war am 17. November während des Gassigehens am alten Mischwerk in Bredow Vorwerk entlaufen. Das letzte Mal wurde er am Abend des 18. Novembers in der Thälmannstraße in Brieselang gesehen. Inzwischen kann der Rüde praktisch überall sein. Buddy ist gechippt und registriert. Er hatte zum Zeitpunkt des Verschwindens ein schwarzes Halsband mit Marken um. Seine Familie vermisst ihn sehr und bittet darum, bei Sichtung sofort anzurufen, egal zu welcher Uhrzeit, unter 0176/60380510 oder 0176/60383552.