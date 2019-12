Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Oranienburger Kurfürstenpaares, bestehend aus Vivienne Netzeband und Axel Petersen, hat sich Konditormeisterin Katja Grünler-Erchinger etwas Besonderes einfallen lassen.

"Wir haben eine riesige Torte im Stil der Kurfürstin Louise gebacken, die wir gemeinsam mit dem Kurfürstenpaar auch anschneiden werden. Außerdem gibt es viele kleine Törtchen für unsere Kunden. Quasi wie eine Mini-Louise für zu Hause", verrät Katja Grünler-Erchinger mit einem Schmunzeln. Angeschnitten wird die große Torte, die orangefarbend ist und aus Marzipan sowie Baumkuchen besteht, am Mittwoch, 4. Dezember, um 13 Uhr in der Backstube in Oranienburg Süd. Dann gehen auch die Törtchen im Rahmen der Aktion "Grünlers meets Louise" in den Verkauf, sowohl in Oranienburg als auch in der Filiale im Borgsdorfer Pflanzen-Kölle.

Beim Anschneiden der Torte werden auch Vivienne Netzeband und Axel Petersen vor Ort sein. Die beiden sind bei der Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH angestellt und schlüpfen seit der Landesgartenschau 2009 immer wieder in die Rollen von Louise Henriette und Friedrich Wilhelm.