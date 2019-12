Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Zu einem kostenfreien Kinoerlebnis lädt "Filmernst" knapp 1 000 Schüler aus Oberhavel am 6. Dezember in den Oranienburger Filmpalast ein. "Filmernst" ist eine Initiative des Filmverbandes Brandenburg und organisiert so genannte Schul-kinowochen. "Uns ist es gelungen, mit einem Münchner Verleih eine kostenfreie Veranstaltung am Nikolaustag auf die Beine zu stellen", freut sich Jürgen Bretschneider von "Filmernst". "Die Resonanz auf das Angebot war überwältigend." Gezeigt wird der Film "Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums". Mit dabei sind Kinder und Jugendliche aus Schulen in Kremmen, Hennigsdorf, Bergfelde, Leegebruch, Liebenwalde, Schmachtenhagen, Oranienburg und Lehnitz.