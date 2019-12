Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) In den letzten 15 Jahren durchliefen rund 300 Erzieher von Kindertagesstätten in Ostprignitz-Ruppin die vom Landkreis angebotene Langzeitausbildung "Grundsätze der elementaren Bildung", die sich jeweils in 15 Modulen über eineinhalb Jahre erstreckte. Gestern bekamen die letzten 20 Pädagogen ihre Weiterbildungszertifikate von Dozentin Heidi Vorholz (rechts) überreicht. "Die Wissenschaft verändert sich", erklärte Vorholz, weshalb der beliebte Kurs ab 2020 nicht mehr angeboten wird. Stattdessen gibt es neue Langzeitausbildungen mit jeweils acht Modulen zu den Themen "Kindzentriertes Arbeiten" oder "Entwicklungswege sind keine Autobahn" sowie einen Kurs für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren. "Die Schulungsinhalte verändern sich, weil die Kinder immer individueller werden", ist Vorholz überzeugt. "Wir müssen uns von alten Hüten, wie der Vorstellung, dass eine Kindergruppe 25 gleiche Adventssterne herstellt, verabschieden." Der Fachfrau ist der Blick auf das Kind wichtig, in Verbindung mit den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen und fachlicher Reflexion, die auch in Rollenspielen trainiert wurde.