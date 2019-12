Was für ein Erlebnis: Die Kinder der Kita "Sonnenblume" in Neuzelle haben den Nikolaus in diesem Jahr etwas früher gesehen. Der hatte für sie Keks-Ausstecher und Geld. Je 1000 Euro spendete die Sparkasse für die vier kommunalen Kitas aus dem Amt Neuzelle. Die Leiterinnen waren bei der Übergabe anwesend. Die Kinder bedankten sich mit einem Bild bei Birgit Görsdorf von der Sparkasse in Neuzelle. © Foto: Janet Neiser

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Welch Freude in Neuzelle, dabei ist noch gar nicht Weihnachten. Der Nikolaus traut sich im Normalfall auch erst am 6. Dezember aus dem Haus, aber irgendwie zog es ihn in diesem Jahr schon früher los. Auf jeden Fall tauchte er am Dienstag am Weihnachtsbaum vor der Sparkassenfiliale auf und überraschte die Jungen und Mädchen der Kita "Sonnenblume". Er könne nun mal nicht lange stillsitzen und habe in den vergangenen Monaten auch schon fleißig trainiert, um für seine diesjährige Überraschungsmission topfit zu sein, erzählte der Nikolaus, den man hin und wieder durch die Kirschplantage und die Diehloer Berge in Eisenhüttenstadt joggen sieht.

Vier wertvolle Stiefel

Der Grund für seinen Besuch in Neuzelle war ein ganz besonderer: Er überbrachte den Kindern einen, nein, genau genommen vier Nikolausstiefel von der Sparkasse Oder-Spree.

Vier Stiefel für die vier kommunalen Kindertagesstätten im Amt Neuzelle: die Kita "Wichtelstein" in Steinsdorf, die "Villa Kunterbunt" in Treppeln, das "Storchennest" in Wellmitz und die Kita "Sonnenblume" aus Neuzelle. Gefüllt sind diese Stiefel aber nicht etwa mit vielen Süßigkeiten, sondern mit richtig viel Geld. Je 1000 Euro hat die Sparkasse für jede Einrichtung gespendet. "Die Mittel stammen aus einem der Geschäftsstelle Neuzelle speziell zur Verfügung stehenden Budget. Dieses wurde ihr aufgrund der sehr guten Verkaufsergebnisse im PS-Lotterie-Sparen im laufenden Geschäftsjahr vom Vorstand der Sparkasse zur Verfügung gestellt", erklärte Holger Swazinna, der Pressesprecher der Sparkasse Oder-Spree, und schaute dabei Filialleiterin Birgit Görsdorf an, die so erfolgreich mit ihrem Team gearbeitet hat. Sie war es letztlich auch, die mit dem Geld unbedingt den Kitas der Umgebung helfen wollte. Während Vereine und Schulen häufiger mal um Hilfe bei der Sparkasse bitten würden, seien die Kindertagesstätten da eher zurückhaltend.

"Wir freuen uns riesig darüber", sagte Marina Kopischke, Leiterin der Steinsdorfer Kita. "Ich musste mich erst einmal setzen, als der Anruf von Frau Görsdorf kam." 1000 Euro, das sei viel Geld für eine Kita, da könne man sich Wünsche erfüllen, die ansonsten eher nicht im Bereich des Machbaren liegen. Das Geld werde in zwei Römer-Taxis investiert, die die Kinder beim Spielen so lieben. Auch in der "Sonnenblume" weiß man bereits, wofür das Geld ausgegeben wird. "Für die Außenanlagen", erklärte Leiterin Manuela Zach-Völlger.

Die Jungen und Mädchen der Neuzeller Kita nahmen ihren und die anderen drei Stiefel stellvertretend entgegen. Aber das war ja längst nicht alles, was der Nikolaus dabei hatte. Es gab noch Plätzchen-Ausstecher für jeden. Viel wichtiger aber war die Begegnung mit dem Nikolaus, der den Kindern verriet, dass er am liebsten Dresdner Christstollen isst. Natürlich bekam er auch gleich einen von der Sparkasse geschenkt, als Dankeschön für seinen Besuch.

Ein richtig langer Bart

Allerdings musste er die Leckereien erst einmal beiseite stellen, denn die Zwerge wollten ganz viele Kuscheleinheiten von ihm und quetschten ihn auch richtig aus. "Ob er sich seinen Bart nicht mal abrasieren möchte", fragte ein Junge. "Nein, nein, ich mag den", meinte der Nikolaus. Ein anderer stellte fest, dass der Bart des Nikolaus sogar länger sei als der des Weihnachtsmannes.

Birgit Görsdorf bekam aber auch noch ein Geschenk, und zwar von den Kindern. Die bedankten sich bei ihr und ihrem Team mit einem selbst gemalten Bild und den Worten "Danke für die Überraschung". Das Engagement der Sparkasse zur Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Initiativen in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Umwelt und Wissenschaft sei seit Jahren stabil. Auch 2019 würden wieder 800.000 Euro bereitgestellt, erklärte sie. 4000 Euro gab es nun für die vier Kitas.