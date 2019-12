Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Das erlebt selbst Bürgermeister Friedhelm Boginski nicht alle Tage. Er füllt Säle. So geschehen am Montag beim Seniorennachmittag der Stadt Eberswalde im Haus "Schwärzetal". Die Nachfrage der jungen Alten war so groß, dass die Kapazität kurzfristig von 200 auf 300 Plätze erhöht worden war. Katrin Forster-König, Familienreferentin im Rathaus und Cheforganisatorin, hatte, um der Resonanz gerecht zu werden, die Tanzfläche reduziert. Womit sich die Senioren beim Schwof durchaus arrangieren konnten.

"Ich finde, das ist eine sehr nette Geste", erklärte eine 67-jährige Frau aus dem Brandenburgischen Viertel, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Eine Form der Wertschätzung gegenüber dieser Generation, "die das Stadtbild von Eberswalde schließlich mitgeprägt hat". Heute sei so oft von Altersdiskriminierung die Rede. Deshalb sei es "prima", dass Eberswalde die Senioren eben nicht vergisst.

Form der Wertschätzung

Ähnlich lobend äußerten sich Reinhard Adam und seine Frau, die erst im vorigen Jahr wieder nach Eberswalde zurückgekehrt sind. Von Hamburg. Wegen der Arbeit seien sie Anfang der 2000er in die Hansestadt gegangen. "Nachdem ich Rentner wurde, hat uns dort eigentlich nichts mehr gehalten", so der 66-jährige Adam. "Heimat ist halt Heimat", pflichtete ihm seine Frau (58) bei, die beim Bäcker in Trampe eine Anstellung gefunden hat. "Und montags ist ja zu." Deshalb passe das hervorragend. Dieser Seniorennachmittag sei "eine sehr gute Idee der Stadt", befand das Paar während der Kaffeerunde.

Bürgermeister Boginski, Jahrgang 1955, wiederum bekannte: "Ich bin ganz nah bei Ihnen." Altersmäßig. Je nach Definition gelten heute bekanntlich bereits Männer und Frauen ab 51 als Senioren. Demnach liege der Anteil der Senioren oder jungen Alten in Eberswalde bei immerhin um die 45 Prozent. Zum alten Eisen gehörten sie aber keineswegs. Dies mache allein das ehrenamtliche Engagement deutlich, so der Rathauschef.

Anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes am 5. Dezember wolle auch die Stadt Danke sagen. Dabei widersprach Boginski Wilhelm Busch, der einst meinte: "Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben." Helfen sei sinnstiftend, laut einer Studie engagieren sich bundesweit immerhin knapp 16 Millionen Menschen in einem gemeinnützigen "Amt", ob im Sport, in der Kirche, im sozialen Bereich, in der Feuerwehr oder einfach in der Nachbarschaft.

Helfen tut gut und hält jung

Und Helfen tue gut, halte jung, befand Boginski mit Blick auf die Geehrten in Eberswalde. Als Beispiel hob er den Unternehmer Hartmut Fieleke (69), Inhaber von Kafi, hervor, der sich auf vielfältige Weise in Ostende einsetzt. Oder Ingelore Hippeli (85), vielen noch vom Eberswalder Karnevalsklub oder vom Kulturbund bekannt.

Charlotte Canditt, Vorsitzende des Eberswalder Seniorenbeirats, wiederum lud die Gäste ein, sich aktiv für ihre Interessen einzusetzen. Die Sitzungen des Beirates seien öffentlich und auf der Webseite der Stadt publiziert.

Doch an diesem Nachmittag, einer Premiere, stand die Unterhaltung im Mittelpunkt. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Gruppe MTG aus Stettin. Studenten der dortigen Musik-Akademie, die im Advent mehrere Konzerte in der Region geben.

Deutsch-polnisches Adventslieder-Singen mit MTG aus Stettin: Sonnabend, 7. Dezember, 15.30 Uhr in der Immanuel-Kirche Eberswalde, Ammonstraße 1