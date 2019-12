Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) 75 Euro Weihnachtsgeld soll jedes arme Kind in Oberhavel erhalten. Das ist ein Vorschlag der Linken Oberhavels, der am heutigen Mittwoch im Kreistag behandelt wird. Das Geld (rund 300 000 Euro) soll aus der Kasse des Landkreises kommen. Viel Aussicht auf Erfolg hat die Fraktion nicht.

Aus gleich zwei Richtungen weht der Linksfraktion starker Wind entgegen. Er bläst aus politischer und rechtlicher Richtung. Im Kreisausschuss lehnte eine Stimmenmehrheit aus SPD, CDU, FDP/Piraten, Freien Wählern und AfD den Weihnachtsgeldantrag ab. Außerdem legte der zuständige Dezernent Matthias Kahl sein Veto ein. "Es gibt klare Vorschriften, was Einkommen ist und was nicht", sagte Kahl am Dienstag auf Nachfrage. "Öffentliches Geld muss aufs Einkommen angerechnet werden", so Kahl. "Machen wir das nicht, kann der Bund das Geld von uns zurückverlangen. Wir würden also doppelt bezahlen."

Anders sehe es bei privaten Zuwendungen aus, die im Maß bleiben. 100 Euro von der Oma zu Weihnachten "würde nicht angerechnet", so Kahl.

Die Linke hat dazu ihre eigene Einstellung: Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Vadim Reimer teilte dazu mit: "Die Spitze unserer Kreisverwaltung gönnt armen Kindern in unserem Landkreis keine schönen Festtage, keine Geschenke und keine noch so kleine Unterstützung." Für Reimer werden die "realen Ermessensspielräume des Jobcenters verschleiert".