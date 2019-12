Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Der städtebauliche Umgang mit dem alten Pavillon an der Ecke Berliner/Amtswallstraße gestaltet sich weiter schwierig. Zehdenicks Stadtverordnete einigten sich während der jüngsten Sitzung darauf, die Ausschüsse mit einem neuen Vorschlag der CDU-Fraktion zu befassen, wonach eine attraktive Nachnutzung wäre, wenn dort die Tourist-Information untergebracht würde. Ein positives Votum für diesen Antrag kam nicht zustande.

Stadtrats-Chef Waldemar Schulz von der CDU hatte den Antrag zuvor begründet. Planerisch und bautechnisch sollten die Voraussetzungen für den Umzug geschaffen werden – wobei die Touristinfo erst dann dort einzurichten wäre, wenn es Fördermittel gibt.

Eberhardt Feige (FDP) ging das nicht weit genug. Die gesamte Straßenecke sei sehr unschön, es müsse unbedingt etwas geschehen, um sie aufzuwerten. "Wir sollten den Umzug der Touristinfo nicht von Fördermitteln abhängig machen", sagte er. "Es muss ja kein Goldener Pavillon werden", merkte Feige an.

Bernd Halle (WS/BFZ) entgegnete, man sollte den Umzug durchaus von Drittmitteln abhängig machen. Hartmut Leib (SPD) fragte Schulz, der auch Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereins Zehdenick ist, ob es ein Konzept des Vereins für die Zeit nach dem Umzug gebe. "Wie sieht denn der Verein überhaupt diesen Vorschlag, wie geht man da mit?" wollte Hartmut Leib wissen. "Ja, der Verein kann mit diese Idee mitgehen", erklärte Waldemar Schulz. Wobei die SPD-Fraktion nicht verhehlte, ein großes Problem seien die fehlenden Parkplätze. Gäste der Stadt würden einfach keinen finden, wenn sie sich in der Touristinfo Hinweise holen wollten. Leib plädierte außerdem dafür, erst einmal die Fördermittel-Situation zu klären.

An die vielen Umzüge der Touristinfo in den Jahren nach der Wende erinnerte derweil Bernd Reinicke (WS/BFZ). So habe man erst im Havelschloss bei Ingo Waffler ein Domizil gehabt, dann habe es geheißen, die Touristinfo solle in die frisch sanierte Elisabethmühle umziehen. Nachdem das Rathaus am Marktplatz erneuert worden war, zog die Touristinfo nach einem langen Ringen darum in das dortige Erdgeschoss. "Und nun soll sie schon wieder umziehen?" wunderte sich Reinicke. Warum wolle man denn nun das Rathaus aufgeben?

"Die Mitarbeiterinnen sitzen dort in einer nicht mehr zeitgemäßen Amtsstube, in anderen Städten, selbst in Fürstenberg, gibt es attraktivere Standorte für die Touristinfo", beklagte Schulz. Zumal das Rathaus denkmalgeschützt sei und man nicht einfach Veränderungen vornehmen könne.