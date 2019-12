Berlin (NBR) So klar das Votum für das neue Führungsduo auch ausgefallen ist, so schwer fällt es nun der SPD, daraus wirklich überzeugende, die Partei befriedende Konsequenzen zu ziehen.

Nicht wegzudiskutieren ist, dass Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ihre Mehrheit der Erwartung zu verdanken haben, dass sie die Groko beenden. Danach sieht es zum Auftakt der Beratungen über einen Leitantrag für den bevorstehen Parteitag aber gar nicht mehr aus. Stattdessen ist von einem Forderungskatalog die Rede, der dem Regierungspartner als Grundlage der weiteren Zusammenarbeit vorgelegt werden soll.

Vom Bruch der Groko, den viele Genossen innerlich schon lange vollzogen haben, ist jedenfalls als vorrangiges Ziel nicht die Rede. Es ist ein harter Zusammenstoß mit der Wirklichkeit, den Esken/Borjans gerade erleben. Aber werden deren Fans schlucken können, was da an neuen Kompromissen angestrebt wird, wo sie doch etwas ganz anderes wollten? Die Führungsfrage der SPD mag vorerst entschieden sein. Die Zerreißprobe, der sich die Partei ausgesetzt sieht, hält aber wohl an. Es liegt ein Hauch von abgeblasener Revolution in der Luft.