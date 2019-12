MOZ

Gosen (MOZ) Diebe haben sich an sechs Fahrzeugen vergriffen, die zu einem Autohaus in der Straße Am Müggelpark in Gosen gehören.

Die Täter montierten deren Reifen ab und verschwanden mit der Beute unerkannt, meldete die Polizei. Sie wurde am Montag über den Diebstahl informiert.