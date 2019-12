Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Eltern von insgesamt 28 Neugeborenen, davon 13 Mädchen und 15 Jungen, wurden am Dienstag in der Stadtbibliothek vom Beeskower Bürgermeister Frank Steffen und von Stefan Kamenz, Sparkasse Beeskow, begrüßt. Mit der Veranstaltung haben Stadt und Sparkasse im Jahr 2011 begonnen und diese seitdem 16 mal wiederholt. So wurden schon 461 Eltern und Babys begrüßt. Speziell für diesen Anlass stellt die Sparkasse eine Babymappe mit Informationsmaterial und einem Spargeschenkgutschein im Wert von 10 Euro zusammen. Ein weiteres Begrüßungsgeschenk ist ein Buch, das der Beeskower Künstler Bernhard Ast für Eltern gestaltet hat. "Die Veranstaltung erfreut sich großer Beliebtheit", so Stefan Kamenz.