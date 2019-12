Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Stadt hat rechtlich weitreichende Möglichkeiten, um den Bau einer Kindernachsorgeklinik jenseits des Sees durchzusetzen. Das machte Bürgermeisterin Elke Stadeler in der Hauptausschusssitzung am Montagabend klar. Sie verlas die entsprechenden Passagen des Kaufvertrages für das 40 000-Quadratmeter-Grundstück, in denen diese Zweckbestimmung auch unabhängig von der Betreiberfirma festgeschrieben wurde. Nur wenn der Käufer und Investor, die Peter-und-Ingeborg-Fritz-Stiftung, keinen Betreiber fände und ihm die Betreibung einer solchen Klinik wirtschaftlich nicht zugemutet werden könne, sei ein anderer karitativer Verwendungszweck der Immobilie nach einem entsprechenden Beschluss der Stadtverordneten zulässig: "Die Stadtverordnetenversammlung hat also in jedem Fall die Entscheidungsbefugnis über die Zweckbestimmung des Baus", sagt Elke Stadeler den Kommunalpolitikern.

Die Vorsitzende der Fraktion Unabhängige und freie Wählergemeinschaft/Pro Strausberg, Sonja Zeymer, bekräftigte, dass diese Passagen eingehalten werden: "Sie zeigen, dass wir ja damals schon ein gesundes Misstrauen hegten, dass die GmbH den Betrieb wirtschaftlich dauerhaft leisten kann." Die Kommunalpolitik müsse jetzt die Zweckbestimmung durchsetzen, nicht zuletzt im Interesse chronisch kranker Kinder, die diese Rehabilitation mit ihren Angehörigen genießen sollen. Seite 15