Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der häufigste Satz aus dem Munde von Bürgermeisterin Elke Stadeler in der aktuellen Haushaltsdiskussion lautet: "Reden wir doch mal Klartext." So auch im Hauptausschuss am Montag mit seiner 38 Punkte umfassenden Tagesordnung. Punkt 34: Haushalt 2020.

Große Verzögerungen

"Wer alles will, wird nichts erreichen", sagte Elke Stadeler und wehrte Fragen nach der Realisierbarkeit von Sanierungsmaßnahmen an den Außenanlagen der Kita Juri Gagarin ebenso ab wie die für die Kita Tausendfüßler. Zwar sind die Gebäude saniert worden, doch für die Gestaltung der Außenanlagen gibt es im nächsten Haushalt kein Geld. Die Bürgermeisterin erinnerte daran, dass die Neugestaltung der Kita Kinderland 2013 beendet wurde und dort Mitarbeiterinnen und Eltern seitdem auf die Außenanlagen warteten: "Die Kinder vermissen sie wahrscheinlich am wenigsten." An der Vorstadt-Grundschule werde seit zwölf Jahren gebaut: "Die Außenanlagen wurden immer stückweise gestaltet und sind immer noch nicht fertig." Auch wenn drei Stadtverordnete selbst in Kita-Ausschüssen aktiv sind und hartnäckig nach Wegen suchen, die Spielplätze an den Kitas zu bauen, sagt Elke Stadeler. "Die Millionen haben wir nicht. Der Neubau des Hortgebäudes für die Hegermühlen-Grundschule kostet uns 2,4 Millionen Euro, da war ja ursprünglich die Miete von Raummodulen geplant. Wir können jetzt keinesfalls noch die für die Außenanlagen draufpacken, das muss man den Eltern ganz klar sagen."

Stadtverordnete verschiedener Fraktionen wehren sich gegen die rigorose Streichung dieser Maßnahmen. Man könne sie schließlich in Lose aufteilen, stückeln und zeitlich hinausschieben. Doch die Sparkommissarin an der Rathausspitze dringt auf den Haushaltsbeschluss ohne Änderung einer Zahl: "Das hat einen Rattenschwanz von weiteren Änderungen zur Folge, die Genehmigung würde gefährdet, und wir könnten den Haushalt nicht rechtzeitig feststellen und bekannt machen. Die Folge: vorläufige Haushaltsführung."

Finanzierung unklar

Zu den nicht gestrichenen, sondern verschobenen Maßnahmen gehört der Straßenausbau. Straßen auf der Schillerhöhe sowie die Lindenpromenade, Ernst-Menger-Straße, Rennbahnstraße und die Gustav-Kurtze-Promenade würden von 2021 auf 2023 verschoben. Und auch die Ruhlsdorfer Straße, der Wiesenweg und der 3. BA Waldemarstraße werden auf Baubeginn 2021 hinausgeschoben. Sie hätten schon lange fertig sein sollen, für 2018 waren sie ursprünglich eingeplant. Doch neben dem Geld- hat die Stadt auch ein Personalproblem. Wie die Rathaus-Chefin nebenher bemerkte, könne man weitergehende Investitionen seitens der Verwaltung auch gar nicht managen. Die Mitarbeiter seien mit dem Bauvorhaben wie dem Campus Am Wäldchen und anderen völlig ausgelastet.