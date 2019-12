BRAWO

Brandenburg an der Havel In der Kinderbibliothek, Altstädtischer Markt 8, wird es im Dezember richtig weihnachtlich und es warten viele Veranstaltungen auf die Kinder. Am Mittwoch, 4. Dezember, findet in der Kinderbibliothek um 16.30 Uhr eine Lesung für Kinder ab 4 Jahren statt. Vorgelesen wird das Buch "Frohes Fest, kleines Muffelmonster". Anschließend dürfen die Kinder noch etwas basteln. Eine Anmeldung ist erforderlich und wird unter 03381/584213 entgegen genommen. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt auf 30.

Am Samstag, 7. Dezember, greift von 10 bis 11.30 Uhr Vorlesepate Herr Herrmann wieder zum Buch und liest Kindern ab 4 Jahren vor. Die Bücher, die gelesen werden, dürfen sich die Kinder selbst aussuchen.

Am Freitag, 13. Dezember, nimmt die Kinderbibliothek am lebendigen Altstädtischen Adventskalender teil. Wenn sich um 18 Uhr das Türchen öffnet, werden die Kinder und Eltern schon von der Hexe Befana erwartet. Befana ist eine italienische Weihnachtsfigur und erzählt, wie in Italien Weihnachten gefeiert wird und warum ausgerechnet eine Hexe die Kinder beschenkt.