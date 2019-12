Marco Marschall

Bad Freienwalde Es ist ein imposantes Haus, das da in Alttornow 4 steht. Die Treppe hinauf zum Hochparterre gelangt der Kunde in einen geräumigen Friseursalon. Drei Leute sind vor großer Spiegelwand damit beschäftigt, die Häupter zweier Damen und eines Herren zu verschönern. Im Wartebereich sitzt ein weiterer Kunde. Auf einem der Polsterstühle schläft unbeeindruckt eine Katze. Ein großer Weihnachtsbaum schmückt den Raum. Die durchsichtige Trockenhaube, die Friseurmeister Uwe Steinicke seiner Kundin über den Kopf stülpt, erinnert an eine Christbaumkugel. Mitarbeiterin Steffi Mallon pinselt blaue Sterne auf den Hinterkopf ihres Kunden. Mehr Vorweihnachtsstimmung geht kaum.

In Hauslatschen zur Arbeit

Es herrscht Geschäftigkeit, aber keine Hektik. Die Kundin unter der Haube bekommt nun Gala, Super Illu und eine Tasse Tee. Pause für den Meister, der vor elf Jahren in das Gebäude mit der Nummer 4 gezogen ist. "Vorher waren wir in der Königsstraße. Da hätten wir Kalendertürchen 19 gehabt", sagt Uwe Steinicke. Mit dem neuen Salon hat sich der Vizepräsident der Handwerkskammer und Vorstand der Friseurinnung einen Traum verwirklicht. Sein Weg zur Arbeit ist mit der Wohnung über dem Salon denkbar kurz. "Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich in Hauslatschen runterkomme und die Leute verschönern kann", sagt er. Seine Frau hingegen pendle nach Berlin zur Arbeit.

Steinicke wirkt zufrieden. "Wir haben sehr gut zu tun", sagt er. Obwohl es an die zehn Friseursalons in Bad Freienwalde gebe. Seiner ist einer mit Tradition. Das verrät schon der Name "Rudi". Sein Vater Rudi Steinicke hatte das Friseurgeschäft 1954 eröffnet. Später übernahm die Mutter, Uwe Steinicke ist seit fast 30 Jahren am Ruder.

Der Bad Freienwalder ist mit Kamm und Schere aufgewachsen, nachdem er im Alter von fünf Jahren vom Ehepaar Steinicke adoptiert wurde. Zuvor lebte er im Hilde-Coppi-Heim der Stadt und hat auch daran keine schlechten Erinnerungen. Uwe Steinicke war längst Friseurmeister, als er erfuhr, dass er noch vier leibliche Geschwister hat. Sie seien in alle Winde verstreut. "Weihnachten vor 15 Jahren hatten wir uns alle mal in Berlin getroffen", erzählt er. Engeren Kontakt aber habe er zu seinem nicht leiblichen Bruder, den die Steinickes adoptierten, als ihr Uwe bereits 14 war.

Familie und Tradition sind dem Friseurmeister wichtig. Schon jetzt hofft der Vater zweier Kinder, dass seine Tochter Rudi Charlotte den Laden einmal übernehmen wird. Bisher hätte sie Lust darauf, sei aber auch erst zehn. "Ich werde bestimmt mit 70 auch noch hier stehen", sagt der heute 53-Jährige.

Familie – das gehört zu Weihnachten. Geschenke auch? "Ich liebe Weihnachten und am liebsten mag ich es, Geschenke auszupacken", gesteht der Friseurmeister. Dieses Jahr werde es etwas weniger geben. Mit der neu gemachten Fassade des Geschäfts- und Wohngebäudes habe sich die Familie schon ein großes Geschenk gemacht. Und auch im Salon gab es Veränderungen. Der Unternehmer geht mit der Zeit und hat rechts neben der Tür einen separaten Barbershop eingerichtet. Dort lassen sich in erster Linie die Herren rasieren und frisieren.

Das Türchen mit der Nummer 4 wird auch bis kurz vor Weihnachten noch geöffnet sein. Bis Montag vor Heiligabend werden Termine vergeben. Heiligabend selbst ist geschlossen, zwischen den Jahren aber wieder Betrieb – sogar am Silvestertag. "Es gibt viele, die dann bei den Eltern zu Besuch sind und diese Zeit nutzen, um zum Friseur zu gehen", berichtet Uwe Steinicke. Die Kundschaft aus dem Ort möchte schließlich zum Fest die Haare schön haben.