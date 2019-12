fos

Sophienstädt Als eine der ersten Straßen, die in Brandenburg ohne Anliegerbeiträge finanziert wurden, ist die Rosalienstraße in Sophienstädt jetzt ausgebaut. Nach dem Abschluss der Bauarbeiten wurde sie unter großer Beteiligung der Anlieger offiziell freigegeben.

Drei glückliche Umstände lotete Marienwerders Bürgermeisterin Annett Klingsporn aus. Da der Ausbau der Straße schon seit Jahren zur Debatte stand, waren auch die Vorarbeiten weit fortgeschritten. Die vom Landkreis Barnim zur Verfügung gestellten Mittel aus dem Fonds zur Förderung des ländlichen Raumes konnten damit für das Vorhaben beantragt werden. An den Investitionskosten in Höhe von rund 500 000 Euro ist der Landkreis mit 200 000 Euro beteiligt.

Als zweiter glücklicher Umstand sei hinzugekommen, so Annett Klingsporn, dass sich Mario Strebe, ihr Vorgänger im Bürgermeisteramt, für den sofortigen Ausbau eingesetzt habe, als die Entscheidung in der vorigen Gemeindevertretung anstand. Zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht fest, dass das Land die Anliegerbeiträge abschaffen wird. Schließlich habe das Amt mit der Strabag ein Unternehmen beauftragt, dass den Ausbau "geräuschlos und fristgerecht" durchgeführt habe.

Die besondere Geschichte der Rosalienstraße hat Anita Bauermeister festgehalten, die an der Ortschronik von Sophienstädt arbeitet. Als "Rosaliendorf" entstand die Straße mit 24 Häusern. 1820 wurde sie von Baron Heinrich Otto von Wülcknitz gegründet. Der Name geht auf seine Braut Rosalie von Arnstedt zurück. Rosaliendorf wurde zwar später Sophienstädt zugeschlagen, in dem Straßennamen bleibe die Erinnerung an die Geschichte erhalten, so Annett Klingsporn.