Annette Herold

Erkner (MOZ) Luise Griebe legt gern einen Halt auf der Bank vorm Rathaus ein, wenn sie in Erkner zu Besuch ist. Ihr Weg vom Bahnhof ins City Center führt die 76-Jährige genau an dieser Sitzgelegenheit vorbei. Hätte sie etwas wegzuwerfen, würde sie sicherlich den daneben stehenden Mülleimer nutzen. Andere werfen ihren Abfall nicht in den mit einem Aschenbecher ausgestatteten Eimer: Diverse Zigarettenstummel liegen auf dem Boden. Luise Griebe gefällt das nicht.

Mülleimer mit Aschenbechern

"Da hat es jemand mal wieder nicht geschafft, aufzustehen und den Müll hinzubringen, wo er hingehört", kommentiert Detlev Schönborn lakonisch. Für den Bauhof-Chef und seine Leute gehören die Beseitigung solcher Schmuddelecken zum Berufsalltag. Dabei ist die Stadt Rauchern schon entgegengekommen. Die überwiegende Anzahl der Mülleimer ist mit Aschenbechern versehen. "An neuralgischem Punkten wie dem Bahnhof haben wir auch besonders viele davon aufgestellt, hinzu kommen die Behälter der Bahn", berichtet Schönborn. Doch das hilft nur begrenzt: Reichlich aufzuräumen ist dennoch, wenn die Bauhofmitarbeiter am Bahnhof zur Papierkorbleerung Halt machen. Viele Zigarettenstummel liegen auch dort neben den Mülleimern.

In Erkner ist es im Gespräch, das achtlose Kippen-Wegwerfen mit einem Bußgeld zu belegen, wie Stadtsprecherin Daniela Sell berichtet. Anderswo sind derartige Strafen schon festgelegt. So werden in Berlin bis zu 120 Euro, in Düsseldorf 75 Euro und in München bis zu 55 Euro fällig. Dabei könnten die Gemeinden auch hierzulande schon gegen Kippen-Sünder vorgehen, weil auf illegales Müll-Wegwerfen ganz allgemein ein Bußgeld steht, wie Schöneiches Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) sagt.

Denn Zigarettenkippen sind nicht nur unschön anzusehen. Die Filter enthalten Mikroplastik und eine Menge Giftstoffe, berichtet Isabelle Maus, beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Meeresschutz zuständig. Die Gifte bleiben an den Kunstfasern des Filters hängen, wie sie erläutert: "Sobald die Filter mit Wasser in Berührung kommen, löst sich das Nervengift Nikotin besonders schnell und leicht." Nach nur einer halben Stunde in einer Pfütze gelange etwa die Hälfte des Nikotins im Wasser. "Ein Filter kann daher eine Menge von 1000 Litern Wasser mit Nikotin für kleine Wassertiere wie Wasserflöhe vergiften."

Mühsame Aufsammelei

Als allzu großes Problem wird der Kippen-Müll weder in Erkner noch in Schöneiche und Woltersdorf bewertet – zumindest als keines, das sich mit den Jahren vergrößert habe. Arbeit macht es dennoch. Jede Müllrunde verlängere sich, weil die Zigarettenstummel je nach Bodenbeschaffenheit mit dem Greifer, Besen und Schippe oder dem Kratzer entfernt werden müssen. "Das ist mühsam", sagt der Schöneicher Bauhofleiter Christian Dimerski. Besonders nach Freiluft-Veranstaltungen wie dem Heimatfest stellen die Hinterlassenschaften von Rauchern die Bauhofleute vor Herausforderungen. Nebenan in Woltersdorf berichtet Bauhof-Chef Christian Gorny: "Wir sammeln das Zeug auf und das war es dann", sagt er. Ernsthafte Sorgen bereite dem Bauhof dagegen Vandalismus im Ortsgebiet.