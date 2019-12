Christian Heinig

Werneuchen (MOZ) Vor zwei Wochen hat der Brandenburger Verfassungsschutz den Werneuchener AfD-Abgeordneten Andy Habermann als Rechtsextremist eingestuft. Seitdem ist offen, wie es für den Vorsitzenden des Bauausschusses, dessen Band "Wutbürger" ebenfalls als rechtsextrem eingestuft wurde, politisch weitergeht. Tritt er zurück, wird er von der Partei ausgeschlossen oder geht alles weiter wie bisher. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten.

Der Landesverband der AfD hat nach Bekanntwerden des Verfassungsschutzberichtes erklärt, er werde den Fall "sorgfältig prüfen". Passiert dies bereits?

Ja, der Fall Habermann ist bei der Brandenburger AfD derzeit Thema. Parteisprecher Detlev Frye teilt auf MOZ-Nachfrage mit: "Der Landesvorstand beschäftigt sich aktuell mit dem Vorgang. Es hat bereits Gespräche mit Herrn Habermann gegeben."

Welche Konsequenzen sind für Habermann denkbar?

Denkbar ist vieles: von Rückendeckung bis zum Parteiausschluss. Die lokalen AfD-Kräfte stehen hinter Habermann. "Andy Habermann wird medial wie ein Schwerverbrecher an den Pranger gestellt. Die DDR lässt grüßen!", schrieb Marcel Donsch, Vorsitzender der AfD Panketal, in einem Unterstützeraufruf auf Facebook. Ob der Landesverband dieser Einschätzung folgt oder den Fall anders beurteilt, ist offen. Auf die Frage, ob eine rechtsextreme Einstufung ein Grund für einen Parteiausschluss sei, heißt es von Sprecher Frye: "Für alle Mitglieder gilt ohne Einschränkung die Unvereinbarkeitsliste der Bundespartei." Auf dieser vermerkt die AfD zahlreiche Vereine, Organisationen oder Parteien, etwa die NPD oder rechte Gruppen wie "Combat 18". Wer dort Mitglied ist, dem ist es nicht erlaubt, in die Partei einzutreten. Ebenfalls auf der Liste: die "Identitäre Bewegung", mit der Habermann offenbar sympathisiert. Im Sozialen Netzwerk Twitter hatte er am 29. Juli 2019 einen Aufruf gestartet, die "Spaltung [der Patrioten] in viele verschiedene Lager" zu überwinden. Zu diesem "patriotischen Lager" zählte Habermann in seinem Beitrag, den der Verfassungsschutz angeführt hatte, neben der AfD und Pegida ausdrücklich auch die "Identitäre Bewegung".

Was fordern die anderen Parteien?

Die Fraktionen UWW/BVB, Linke, SPD und CDU haben die AfD in einer gemeinsamen Erklärung aufgefordert, Habermann vom Posten des Bauausschuss-Vorsitzenden abzuberufen. Was das Kommunalrecht angeht, wäre das möglich. Die AfD hat bei der letzten Kommunalwahl im Mai drei Mandate geholt. Neben Habermann sitzen zudem Matthias Köthe, der die Fraktion leitet, sowie Thomas Braun in der Stadtverordnetenversammlung. Möglich wäre, dass einer von ihnen den Bauausschussvorsitz übernimmt. Oder sie schlagen einen Abgeordneten einer anderen Partei vor. Auch das ginge. Beides ist aber unwahrscheinlich, denn damit würden sie ihrem Parteifreund Habermann öffentlich in den Rücken fallen.

Denkt Habermann an Rücktritt?

Nein, das tut er nicht. Auf MOZ-Nachfrage sagte er, er sei vom Wähler beauftragt. "Das ist der Fakt, der für mich zählt." Habermann bezeichnet den Verfassungsschutzbericht als "absolut schwammig", er habe bereits "juristische Schritte" eingeleitet. Den Vorwurf, seine Kleidung belege die Verbindungen zum Rechtsextremismus, wies er erneut zurück: "Solange ich keine verbotenen Symbole trage, verbiete ich mir die Aussage ‚szenetypisch‘". Zu dem Tattoo eines Band-Mitglieds, das laut Verfassungsschutz die verbotene Hitlerjugend-Losung "Blut" und "Ehre" aufweise, sagte Habermann: "Ist es schon wieder soweit in Deutschland, dass man nur durch den Kontakt zu umstrittenen Menschen selber einer wird?"