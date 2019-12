Lisa Mahlke

Fürstenwalde (MOZ) Einen Mann darf man auch nicht ungestraft schütteln, scherzt Werner Menzel. Da Alkohol, sagt er, wie ein Mann ist, ergebe sich die Konsequenz, dass beim Verdünnen des reinen Alkohols weder gerührt noch geschüttelt wird. Stattdessen muss man eben abwarten, die Sache mit Liebe angehen. "Ich bin der Meinung, Alkohol hat ein Seelchen", sagt der 67-Jährige. Im Oktober vor zehn Jahren haben er und seine Frau die Streitberger Kulturbrennerei gegründet.

Ihr Brenngerät fasst gerade einmal 100 Liter, "die wahrscheinlich kleinste legale Brennerei in Brandenburg", sagt Menzel. Er und seine Frau machen heimische Früchte zu Obstbränden. Die meisten Äpfel beziehen sie aus dem Frankfurter Ortsteil Markendorf, ein paar Hundert Kilogramm kommen aus dem eigenen Garten. Aber auch Pflaumen, Birnen, Holunderblüten und, dieses Jahr zum ersten Mal, -beeren werden verarbeitet. Ebenso gibt es Kartoffel-, Kürbis- und Tomatenschnaps. Letzterer allerdings "nur für den Liebhaber des Tomatenbrandes", wie Werner Menzel betont. Im Cocktail Bloody Mary, der ohnehin Tomatensaft enthält, mache sich dieser Brand gut.

Etwas Besonderes, nicht nur zur Weihnachtszeit, sei der fassgereifte Apfelbrand. Durch die Lagerung im Eichenholzfass bekommt der Schnaps seine Farbe, Aromen und ein paar Gerbstoffe. Speziell zu Weihnachten bieten sie gewürzten Apfelwein mit Zimt, Rosinen, Nelken, Sternanis, Apfelsine und Zitrone an. Außerdem produzieren die Menzels eine kleine Charge Eierlikör. Knapp zwölf Liter sind angesetzt, um sie pünktlich zum Weihnachtsmarkt in Bad Saarow abzufüllen. "Wir hoffen, dass bis zum dritten Advent für Fürstenwalde noch etwas übrig bleibt." Der Eierlikör ist "etwas für Erwachsene", mit 35 Volumenprozent.

Die Menzels kaufen Eier am liebsten auf dem Markt. "Auch für den Eierlikör." Die Unterstützung von kleinen und Kleinstbetrieben findet Werner Menzel wichtig. "Das trägt dazu bei, dass die konsumtechnische Verwahrlosung nicht ins Endlose steigt", sagt er und meint damit, sich Produkte importieren zu lassen und nur online zu bestellen. Die Entrichtung der Alkoholsteuer, 13 Euro pro Liter reinem Alkohol, tue zwar weh. "Aber das Geld bleibt im Lande."

Produktion von Anfang bis Ende

Natürlich muss auch er Abstriche machen. Glaswerke in Brandenburg, die ihm Flaschen herstellen, sind ihm nicht bekannt. Aromen für Liköre vertreibt ein spezieller Händler außerhalb Brandenburgs. Und wenn es 2020 wieder nicht genügend Süßkirschen im Bundesland gibt, müsse er diese wieder aus Bayern beziehen.

Aber: Sie seien komplett verantwortlich für die Qualität ihrer Produkte. "Wir produzieren von Anfang bis Ende. Es ist niemand dazwischen, außer der Zoll", erzählt er. Der nimmt das Endprodukt regelmäßig ab, alle Vorgänge in der Maschine laufen unter Verschluss. Möglich ist auch, dass Kunden sich ein Fass leihen, ihre Maische selbst machen und von den Menzels brennen lassen. Das nehme zu. Für Werner Menzel am wichtigsten bei alledem: Spaß an der Sache. "Sonst wird’s nichts."

Hofladen, Streitberg 49 in Langewahl, geöffnet, wenn Familie Menzel zu Hause ist. Am besten vorher anrufen: 03361 69242 o. 0172 3915819. Nach Absprache sind Verkostungen auf dem Hof oder, im Sommer, auf einem Schiff möglich. Auswahl an Bränden: Touristinformation Fürstenwalde, Mühlenstr. 1, und Burg Storkow, Schloßstr. 6