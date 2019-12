Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) In Oberhavel leben aktuell 9 233 Ausländer, von denen 2 028 in Oranienburg wohnen. 894 dieser Menschen nicht-deutscher Herkunft sind Asylbewerber, von denen 150 in Oranienburg leben. Die aktuellen Zahlen teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage mit. Der Kreistag befasst sich heute mit Änderungsanträgen zu seiner Hauptsatzung. Die Verwaltung sieht vor, dass die Wahlordnung für einen Ausländerbeirat aufgehoben werden soll, weil in der Vergangenheit dafür nicht ausreichend Kandidaten gefunden wurden. Nach Angabe der Verwaltung gab es aber auch nie einen Wahlaufruf. Dazu hätte der Kreistag zunächst einen Termin festlegen müssen.

Linke kritisiert "Ausgrenzung"

"Wir empfinden es als einen Skandal, dass der Landrat versucht, den Ausländerbeirat abzuschaffen", sagt Vadim Reimer, stellvertretender Vorsitzender der Linken-Kreistagsfraktion. Das sei ein Versuch der Ausgrenzung. Damit es zur Wahl kommen kann, sollten die formalen Hürden abgesenkt werden, fordert Reimer. Ein Integrationsbeirat mit Betroffenen solle vom Landrat einberufen werden – 60 Tage vor dem Wahltermin. Das sei auch bei anderen Wahlen üblich: Erst steht der Termin, dann melden sich Kandidaten.

In der Stadt Oranienburg werden ebenfalls veränderte Prioritäten gesetzt. Die Stelle der Flüchtlingskoordinatorin wurde gestrichen. Die Sondersituation, in der die Position geschaffen wurde, sei nicht mehr vorhanden, begründet Stadtsprecher Gilbert Collé den Wegfall. "Aufgaben, die die Stadt im Zusammenhang mit dem Leben von Geflüchteten Menschen erfüllt, werden inzwischen regulär und routinemäßig in den Fachämtern erledigt, so dass eine Koordinierungsstelle nicht mehr notwendig ist", erklärt Collé. Die dazugehörige Arbeitsgruppe der Fachämter habe seit mehr als einem Jahr nicht getagt, weil es keinen Abstimmungsbedarf mehr gebe.

Der Landkreis weist dagegen darauf hin, dass sich die Arbeit der ehrenamtlichen Ausländerbeauftragten Oberhavels seit 2012 "massiv intensiviert" habe. Der Austausch der Beauftragten mit den Willkommensinitiativen am Runden Tisch habe sich etabliert. Es bestünden "sehr gute Möglichkeiten der Partizipation", sagt Kreissprecherin Irina Schmidt. "Für diese Angebote und Aktivitäten wurden größere personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt. Das soll in der neuen Geschäftsordnung abgebildet werden."