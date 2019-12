Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Hort und Jahn-Grundschule stellen sich interessierten Eltern und ihren Vorschülern vor. Das Kollegium lädt dazu am kommenden Montag, 9. Dezember, zu einem Tag der offenen Tür in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr ein. An jenem Tag können sich Eltern über den Unterricht und die Hortangebote informieren - eine Anmeldung der nächsten ABC-Schützen ist jedoch nicht möglich, wie die Schulleitung informiert. Diese kann bis zum 13. Dezember im Sekretariat der Schule täglich von 8.00 bis 15.00 Uhr vorgenommen werden.