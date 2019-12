Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Bis zu 1000 Mbit pro Sekunde – das sind ungeahnte Geschwindigkeiten auf der Datenautobahn. Wer bisher mit einem Tempo von unter 30 Mbit ständig auf die laufende Sanduhr seines Bildschirms warten musste, wird diesen Quantensprung zu schätzen wissen. Denn alle unterversorgten Gebiete in der Uckermark werden ab sofort ausgebaut. Ein Mega-Projekt hat mit der Unterzeichnung der Breitbandverträge begonnen. Die Schwedter Stadtwerke und die e.discom werden im Auftrag des Landkreises knapp 140 Millionen verbauen. Glasfaser reicht dann bis in die Häuser hinein. Wohlgemerkt: Überall dort, wo es bisher lahmte. Wer schon auf einen 30 Mbit-Anschluss zurückgreifen kann, ist meist nicht betroffen und muss auf die nächste Ausbaustufe warten.

Riesenfreude in der Kreisverwaltung. Dort ist es in den vergangenen Monaten gelungen, im Kampf gegen die weißen Flecken im Breitbandnetz nicht nur die zuerst kalkulierten 42 Millionen Euro Fördermittel zu bekommen, sondern jetzt sogar ein Mehrfaches der Summe. 82,6 Millionen Euro gibt der Bund, 51,7 Millionen Euro das Land und fast fünf Millionen Euro der Kreis. "Ein Wahnsinns-Sprung", sagt Landrätin Karina Dörk. "Und besonders wichtig für die Kreisentwicklung."

358 Firmen angeschlossen

Angeschlossen mit Glasfaser in Super-Qualität werden 12 172 Haushalte, außerdem 358 Unternehmen und 67 Schulen. Besonders die Firmen lagen dem Kreis in der Vergangenheit in den Ohren, weil ein schnelles Internet für sie unter Umständen existenzsichernd ist. Und für die Digitalstrategie an den Bildungseinrichtungen, wo überall Whitboards einziehen und WLAN eingerichtet wird, kommt die Investition genau zur rechten Zeit.

Ab sofort kann gebaut werden. E.discom und Schwedter Stadtwerke haben schon Baukapazitäten nach Bekanntgabe der Ausschreibungsergebnisse gebunden. Denn sie sollen im Raum Schwedt in 33 Monaten (gerechnet wird ab jetzt) und in den Altkreisen Angermünde, Prenzlau und Templin in 36 Monaten fertig sein. Verlegt in die Erde werden insgesamt 4217 Kilometer Glasfaserkabel. Bauunternehmen müssen insgesamt 1627 Kilometer Gräben ziehen. Hinzu kommen viele technische Anlagen. Das sind enorme Ausmaße. Um das zu schaffen, macht der Landkreis sogar Workshops mit allen Baubehörden in Städten, Ämtern und Gemeinden. Denn für das Mega-Projekt sind jede Menge Genehmigungen notwendig – vom Naturschutz bis zum Denkmalschutz.

Die e.discom, eine hundertprozentige Tochter des Energieversorgers e.dis, schließt 9314 Gebäude an. Sie betreibt bereits 7500 Kilometer Glasfaser in den Ländern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und gibt ihr Netz später für alle Anbieter frei. Die Stadtwerke Schwedt sind jedoch im gesamten Kreisgebiet auch für die Vermarktung zuständig. Im Stadtgebiet selbst gehört den heimischen Stadtwerken das neue Netz. Sie schließen 1800 Haushalte an und 300 Gewerbe-Einheiten. Ehrgeiziges Ziel: 2020 soll es in Schwedt die ersten Anschlüsse der neuen Ausbaustufe geben. "Wir haben drei Baugebiete, beginnen parallel mit allen", so Dirk Sasson, Stadtwerke-Geschäftsführer. Kurioserweise gibt es sogar auf dem PCK-Gelände unterversorgte Flecken.

Theoretisch müsste nach Abschluss aller Arbeiten kein Haushalt der Uckermark Breitbandgeschwindigkeiten unter 30 Mbit pro Sekunde aufweisen. In der Praxis könnte es trotzdem vorkommen, denn es gibt viele weitere Telekommunikationsunternehmen, die vor den Planungen befragt wurden, ob sie weiter ausbauen oder nicht. Auch sie müssen jetzt ihre Zusagen erfüllen.

Übergabestelle im Haus

Die von der neuen Ausbaustufe betroffenen Hauseigentümer bekommen neben dem Glasfaserkabel eine Übergabestelle in Routergröße installiert. Sie können entscheiden, welches Breitbandprodukt und welches Tempo sie künftig benötigen und kaufen.