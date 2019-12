Olav Schröder

Bernau (MOZ) Im April 2019 veränderte sich das Leben der vierköpfigen Familie Kröger schlagartig. Wochen- und monatelang waren Eltern und Kinder von da an nicht mehr richtig zusammen. Der sechsjährige Jannes, der mit einem Herzfehler zur Welt gekommen war, musste nach einer aktuellen Verschlechterung seines Gesundheitszustandes eine Odyssee an Untersuchungen und Krankenhausaufenthalten überstehen. Wann immer es ging, waren seine Mutter und sein Vater bei ihm. Aber auch die vierjährige Lotte konnte zuhause nicht allein gelassen werden.

Jannes ging es immer schlechter, da auch andere Organe in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zwei Herzzentren empfahlen unterschiedliche Therapien. Die Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Die Familie entschloss sich zu einer Operation. Wie Vater Tobias Kröger berichtet, war dies genau der richtige Weg. Die Gesundheit von Jannes stabilisierte sich. Heute tobt er wieder mit anderen Kindern, spielt mit seiner Schwester, die Familie ist wieder zusammengewachsen.

"Heute" – das bedeutet sechs Wochen Rehabilitation in der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg in der Bernauer Waldsiedlung. "Ich habe in den Zeiten seit April und vor der Operation von Jannes meine Tochter kaum gesehen. War ich zuhause, weinte Lotte sofort, wenn ich ging", sagt Tobias Kröger. Unvorstellbar sei es ihm vorgekommen, dass diese Trennung der Familie in der Reha weitergehen sollte. "Dann kann doch auch die Rehabilitation gar keinen Erfolg haben", sagt er. Der familienorientierte Ansatz in der Nachsorgeklinik wendet sich jedoch dagegen. In den neuen Bundesländern wird er ausschließlich in der Bernauer Klinik praktiziert, weitere Einrichtungen sind nur noch in den alten Bundesländern zu finden. Tobias Kröger bezeichnet ihn auch als "Rettungsanker" für die Gesundheit von Jannes und für die ganze Familie.

"Als wir ankamen, waren wir richtig geflasht, wie die Mitarbeiter auf uns zugingen und die Familie einbezogen", finden Katharina und Mark Hartmann. Ihre vierjährige Tochter Rosa bekam gleich nach ihrer Geburt einen Herzschrittmacher. In diesem Jahr wurde sie wieder operiert. "Sie hat sich so geschämt und wollte die Narbe noch nicht einmal ansehen", berichtet der Vater. Dank der Therapeuten steht sie jetzt zu der Operation und weiß mit ihrer Erkrankung umzugehen, freuen sich die Eltern.

Auch das ist ein Ergebnis der vier Wochen, die sie mit ihren Eltern und ihrem ein Jahr älteren Bruder in der Nachsorgeeinrichtung verbracht hat. "Die Angebote werden so individuell wie möglich und im Gespräch mit den Familien zusammengestellt", sagt Sandra Brandholz, Geschäftsführerin der Kindernachsorgeklinik. Von der Erkrankung eines Kindes sei immer die gesamte Familie betroffen. Das interdisziplinäre Verständnis und die hohe Fachlichkeit würden Geld kosten. Bundesweit werde um Unterstützung geworben. Doch wie berichtet, muss die Einrichtung in Bernau am Ende des Jahres aus finanziellen Gründen schließen.

Sich zu konzentrieren, zur Arbeit zu gehen und Auto zu fahren – all dies sei gar nicht mehr möglich gewesen, erinnert sich Tobias Kröger an die zurückliegende Zeit. "Erst als wir alle hier und wieder zusammen waren, konnte ich alles verarbeiten". Viele Freunde hätten der Familie in der schweren Zeit beigestanden. "Doch es ist etwas anderes, wenn man Menschen findet, die aus eigener Erfahrung wissen, wie man sich in einer solchen Situation fühlt", beschreibt er die zurückliegenden Wochen in der Waldsiedlung. Nicht nur therapeutische Angebote, auch die Freizeit wurde oft zusammen verbracht. An einem Abend trafen sich Väter, am nächsten kamen die Mütter zusammen. Daraus entstanden Freundschaften, wie Tobias Kröger erzählt. Für den kommenden Sommer wurde ein gemeinsamer Urlaub in einem Ferienhaus vereinbart.

Heute steht für beide Familien die Abreise an. Für die Kinder einschließlich der Geschwister waren die zurückliegenden Wochen "einfach toll", berichten die Eltern. "Sie ticken eben ähnlich", sagen sie. Und so gab es an den Wochenenden auch gemeinsame Familienunternehmungen.

Mit Kraft und Mut

Dass die Nachsorgeklinik zum Ende des Jahres ihren Betrieb einstellen muss, "war ein richtiger Schock für uns", sagt Mark Hartmann. Um so mehr weiß er es zu schätzen, das "kein Mitarbeiter den Kopf hängen lässt und dass alle nach wie vor mit so viel Kraft und Mut an die Arbeit gehen und unglaublich zuvorkommend sind." Freundlich werde sich um jeden kleinen Patienten und ihre Angehörigen gekümmert, so wie es auch zuvor der Fall war. "Wir hoffen auf das Positive", sagt er.