Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Sie sind der Kantinen-Ersatz für kleine Betriebe und verfügen über intelligente Technik: Die Kühlschränke von "How I like" stehen mittlerweile an 30 Standorten in Berlin und Brandenburg und versorgen mit Salaten, Riegeln, Fertiggerichten und Getränken. Wer in der "kleinsten Kantine der Welt" registriert ist, kann mit einer Karte den Kühlschrank öffnen und das Lieblingsprodukt herausnehmen. Waagen und Sensoren rechnen den Einkauf ab und sorgen dafür, dass frische Ware nachgeliefert werden kann. Die kleine Firma wächst eher langsam, für schnelles Wachstum fehlen Geld und Personal. Das soll sich jetzt schlagartig ändern. Mit dem Einstieg des schwedischen Marktführers Convini, der drei Viertel der Anteile von "How I like" übernimmt, soll innerhalb von zwei bis drei Jahren ein Millionenbetrag investiert werden.

"Wir freuen uns sehr, das schafft Sicherheit für unsere Mitarbeiter und Kunden. Wir bekommen einen Partner mit Knowhow", sagt Geschäftsführer Sven Forgber. Die Schweden seien als Marktführer mit 3 000 Standorten deutlich größer und könnten auf mehr Lieferanten zurückgreifen. Außerdem habe Convini ein eigenes Transport- und Nachfüllsystem für die Kühlschränke aufgebaut. Andererseits verfügen die Oranienburger über eine noch schlauere Technik, sagt Firmensprecher Kenan Koca.

"How I like" firmiere nun als Convini Deutschland, Sven Forgber ist CEO, geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Möglicherweise verschwindet der bisherige Name "How I like". Von Oranienburg solle zunächst der Berliner Raum erobert werden, dann schrittweise der deutsche Markt. Einen Rückschlag mussten die Kühlschrankanbieter aber bereits hinnehmen. Das Angebot in der Stadtverwaltung gibt es seit dem Sommer nicht mehr. "Ich persönlich bedauere das sehr", sagt Stadtsprecher Gilbert Collé. Offenbar war der Verwaltung jedoch die Monatsgebühr von 149 Euro für den Kühlschrank zu hoch. Das Gerät stand im Haus II den 200 Beschäftigten der Kernverwaltung zur Verfügung. Nutzer bekamen sogar ein Startguthaben geschenkt. Das Angebot sei gut angenommen worden, sagt Forgber. "Wir hätten gern weitergemacht." Denn natürlich sei das Rathaus ein repräsentativer Standort. Immerhin bekennt sich "How I like" zu Oranienburg. Die orangefarbenen Folien auf den Geräten kommt von Orafol. Die Kühlschränke werden verwaltet und zusammengebaut auf nur 180 Quadratmetern Gewerbefläche in der Sachsenhausener Straße. Dort befindet sich auch der Kühlraum für die Lebensmittel.

In Oranienburg seien derzeit zwei neue Kühlschrankstandorte im Gespräch, so Forgber. Gut angenommen werde das Angebot im Finanzamt. Dort seien Smoothies und griechischer Joghurt mit null Prozent Fett gut nachgefragt. In produzierenden Betrieben gebe es eher große Portionen und viel Kalorien, in Berliner Co-Working-Spaces wird auch kaltgebrühter Kaffee für 3,49 Euro pro Becher angeboten. In der Stadtverwaltung gab es Currywurst für die Mikrowelle.

Weil "How I like" klein ist und passgenaue Angebote schaffen kann, nutzen Hersteller die Kühlschränke auch immer wieder für Testläufe neuer Produkte. Werden sie gut angenommen, kommen sie auf den Markt, erklärt Forgber. Die Kühlschränke seien aber kein schnöder Süßwarenautomat. Sie sollen durch innovative Produkte zum Zugreifen animieren, erklärt der Firmengründer. Die Angebote seien vermehrt bio, vegan oder neuerdings auch in kompostierbaren Verpackungen. Insgesamt stehen 200 Produkte zur Auswahl, pro Kühlschrank bis zu 50 verschiedene, darunter auch Eiweisriegel aus Insekten.

"Wir wollen am Standort bleiben und auch hier in der Region neue Mitarbeiter finden", sagt Sven Forgber. Auf jeden Fall stünden die Zeichen aber auf Wachstum. "Das macht uns jetzt noch mehr Spaß", sagt der Chef. "How I like" müsse sich nun nicht mehr Jahr für Jahr um die Finanzierung sorgen.