Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Zeit der langen Nächte ist vorbei, es ist ruhiger geworden an der Jugendhütte Finow. Der Unmut der Anlieger ist jedoch nicht verflogen, der Frust ob der Lärmbelastung nach wie vor groß. Wie während der jüngsten Fachausschusssitzung deutlich wurde. Allein: Eine Lösung im Dauer-Konflikt scheint nach wie vor nicht in Sicht. Etliche Abgeordnete wollen, dass der Treff am jetzigen Standort bleibt und nicht verlegt wird. Genau das aber fordern die genervten Anrainer.

Unter der Rubrik "Was bisher geschah" rekapitulierte Sozialdezernent Jan König die Bemühungen um einen Ausgleich. Dazu gehörte zuletzt eine Krisen-Runde mit Anwohnern und Jugendlichen. König sprach von einem "intensiven Austausch", in dessen Ergebnis es "zu einigen Verabredungen gekommen" sei. Als Akutmaßnahme habe die Stadt die Seitenwände entfernt, um für mehr Transparenz zu sorgen, und Sträucher beschnitten. Das Thema Drogen wiederum sei mit dem Ordnungsamt sowie der Polizei besprochen worden. Inwieweit die bisherigen Schritte Früchte tragen, lasse sich allerdings schwer sagen.

Dagmar Liebschwager, die an der Schulstraße wohnt, untermauerte ihre Kritik. "Wir haben den Schullärm, den Hortlärm und nun auch noch den Lärm der Jugendlichen." Ab 18 Uhr ginge es an den wärmeren Tagen erst richtig los. "Da hören Sie nur noch Bässe." Im zurückliegenden Sommer habe sie nicht ein Wochenende im Garten verbracht. Wegen der Beschallung.

Ein Jugendlicher, der zu den regelmäßigen Nutzern gehört, erklärte indes: Er sei dort, um Fußball oder Basketball zu spielen. Klar, die Hütte sei ein Treffpunkt. Der Standort sei einfach "sehr gut gewählt". Weshalb er darum bat, die Hütte genau dort zu erhalten.

Sozialarbeiterin Maren Gumlich sprach sich ebenfalls für den Erhalt an der Grundschule aus. Jugend brauche "einen Raum, öffentliche Plätze". Der jetzige Standort sei ein solch "attraktiver Ort". Aber: Sie verstehe auch die andere Seite, weshalb man die "Besuche" verstärkt hätte. Gumlich zufolge gebe es bereits eine Besserung. Und man sei weiter aktiv, um die Lage zu befrieden.

Wie?, wollte Isabell Sydow, sachkundige Einwohnerin, wissen. Vier- bis fünf Mal pro Woche seien die Sozialarbeiter vor Ort, auch jeden zweiten Samstag. Im Sommer bis etwa 20, 21 Uhr, im Winter bis gegen 19 Uhr. "Nach 22 Uhr ist bei Vorkommnissen die Polizei zu rufen", so Gumlich.

Irene Kersten (Linke) befand, dass eine Verlagerung der Hütte "nichts bringt". Sie konstatierte aber auch, dass Polizei und Ordnungsamt zu selten vor Ort seien. Eine stärkere Präsenz sei nötig. Und sie schlug vor, zusätzliche Sozialarbeiter bzw. Streetworker einzustellen.

Ruf nach mehr Personal

Frank Banaskiewicz (FDP/BFB) indes erklärte: "Die Hütte wird nicht so genutzt wie wir es wollten." Sein Vorschlag lautete: an der Pappelallee eine zusätzliche Hütte errichten. Dietmar Ortel (CDU) hingegen betrachtet den Dialog schon als Zeichen eines ersten Erfolgs. Helga Thomé, sachkundige Einwohnerin, zeigte Verständnis für die Anwohner. "Ich habe selbst jahrelang am Park am Weidendamm gewohnt." Dennoch: "Jugend braucht einen zentralen Ort."

Das sehen Heinz-Dieter Parys und Thomas Krieg (beide AfD) ganz anders. Krieg forderte einen Runden Tisch. Sein Antrag fand aber nicht die Mehrheit im Ausschuss. "Das Ding gehört abgebaut", bekräftigte Kollege Parys gleichwohl. Die Interessen der Anlieger dürften nicht länger ignoriert werden, so sein Appell. Die leichte Verfügbarkeit von Alkohol müsse mit der Standortwahl eingeschränkt werden.