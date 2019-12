Olav Schröder

Melchow Die Gründungsversammlung ist erfolgt, die ersten Fahrer stehen bereit und die Auftaktfuhren sind terminiert. Zehn Anwohner haben den Verein "Melchowmobil" gegründet, der ab Januar kommenden Jahres für ein eigenes Verkehrsangebot sorgen will. Ermöglicht wird es durch den Einsatz eines Car-Sharing-E-Mobils des Landkreises Barnim, das in Melchow stationiert sein wird. Das Auto wird ebenso wie das neue Angebot ausführlich am Donnerstag um 18 Uhr im Touristischen Begegnungszentrum "Lindengarten" in Melchow vorgestellt. Alle interessierten Einwohner sind eingeladen.

Es wird keine festen Routen und keine festen Fahrzeiten geben, sagt Bürgermeister Ronald Kühn, der auch zum Vorsitzenden von Melchowmobil gewählt worden ist. In dieser Flexibilität liegt gerade der Vorteil. Kühn kündigt ein Angebot für alle Melchower an, die zum Arzt, zur Apotheke, zur Amtsverwaltung fahren, etwas anderes erledigen oder jemanden besuchen wollen. Auch gemeinschaftliche Fahrten zu Musikveranstaltungen, Lesungen oder Theater stehen in Aussicht. Das Fahrzeug verfügt über sieben Plätze. Jörg Kopec, den die Gründungsmitglieder zum Vize-Vorsitzenden wählten, und Ronald Kühn werden die ersten Fahrer des E-Mobils sein. Als Schatzmeisterin wählte die Versammlung Andrea Seefeld-Schmidt. Die Jungfernfahrten des Melchowmobils finden am 9., 16. und 23. Januar statt – Rückfahrten inklusive. Diese waren vor allem während der Testphase der "Fahr-Mit!"-Tafel in Melchow gewünscht worden.

An diesen drei ersten Einsatztagen können – bei Bedarf – übrigens auch mehr Touren erfolgen. "Ist das Auto voll", sagt Ronald Kühn, "dann wird eine Strecke eben mehrmals gefahren."

An den darauffolgenden Sonnabenden sind Touren zu "Guten Morgen, Eberswalde" vorgesehen. Später, wenn weitere ehrenamtliche Fahrer hinzugekommen sind, sollen die Touren an jedem Tag und zu jeder Uhrzeit möglich sein. Auch während der Fahrt herrscht Flexibilität. Die Mitfahrer können die Route noch verändern, Fahrgäste zusteigen.

Der Fahrplan wird darüber hinaus auf der "Fahr-Mit!"-Tafel, die in das Angebot integriert wird, im Biesenthal-Barnimer Amtsblatt und auf der Vereinsseite im Internet veröffentlicht. Schon jetzt können sich Interessierte anmelden, und zwar bei Klaus Milert unter der Telefonnummer 03337 4511970. Diese Nummer gilt allerdings nur während der Aufbauzeit des Vereins.

Vorerst sind noch einige Formalien zu erledigen. Die Einbeziehung und die Betreuung der "Fahr-Mit!"-Tafel, die die Deutsche Umweltstiftung in diesem Jahr in einem Pilotprojekt in Melchow eingeführt hat, erfolgt. Ronald Kühn baut darauf, dass viele Fahrer, die für die Stiftung ehrenamtlich fuhren, auch das E-Mobil steuern werden.

Fahrten im Barnim-Radius

Die Fahrer legen selbst fest, wann sie unterwegs sein wollen. Die Registrierungskosten für das Car-Sharing übernimmt der Verein. Ein Mitgliedsbeitrag in dem Verein beträgt 50 Euro im Jahr. Darüber hinaus werden sogenannte Haushaltsbeiträge und institutionelle Mitgliedschaften angeboten. Letztere können beispielsweise für den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, der viele Fahrten mit Jugendlichen durchführt, interessant sein.

"Urlaubsreisen sind allerdings nicht möglich", scherzt Ronald Kühn. Der Radius des E-Mobils ist mit maximal 250 Kilometern – bei günstigsten Bedingungen – begrenzt. Tagesausflüge im Barnim und Fahrten in einige Stadtteile von Berlin seien aber machbar.