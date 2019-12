Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Berliner Straße wird am 20. Dezember für den Verkehr freigegeben. Das hat Enrico Lemke, Bauleiter des Landesbetriebs Straßenwesen, am Dienstag bestätigt. Gegenwärtig werden die Mittelinseln mit grün eingefärbtem Asphalt verfüllt und bedeckt. "Im unteren Bereich müssen wir noch die Parktaschen asphaltieren", sagte der Bauleiter. Dies sei aber gegenwärtig nicht möglich. Denn dafür sei es definitiv zu kalt. Sollte es bis zum Wochenende wärmer werden, könnten die Arbeiten noch in dieser Woche abgeschlossen werden.

Ferner müssten noch 120 Leuchtpunkte aus Glas an Bordsteinen gesetzt werden. Bis zur Verkehrsfreigabe seien Fahrbahn und Gehwege aber definitiv fertig, sicherte Lemke zu. Es seien lediglich Restarbeiten erforderlich. Die weiße Markierung sei zwar bis dahin aufgetragen, aber die reflektierende obere Schicht fehlt noch. Diese Arbeiten müssen ins Frühjahr verschoben werden, es sei denn, vor Weihnachten schieße das Thermometer noch einmal auf mehr als zehn Grad.

Durch Unvernunft einzelner Bürger werde der Bauablauf gestört. "Ich verstehe nicht, warum es immer wieder Leute gibt, die über die geharkten und frisch ausgesäten Bankette laufen nüssen", ärgerte sich Lemke. Anderthalb Jahre dauerten die Bauarbeiten an dem knapp einen Kilometer langen Stück der Berliner Straße. Dabei musste ein großer Regenwasserkanal und eine neue Trinkwasserleitung verlegt werden.