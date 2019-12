Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Handelt es sich um ein Faustmesser oder nicht? Die Frage soll ein Gutachter klären, entschied Richterin Stefanie Schneewolf-Kubotsch. In der Verhandlung gegen einen 44-jährigen Polen ging es am Dienstag am Frankfurter Amtsgericht um den Vorwurf des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Der Mechaniker war am 24. Mai auf der A12 von Beamten der Bundespolizei und des Zolls gestoppt und kontrolliert worden. Sie fanden im Ablagefach der Fahrertür ein Messer, von dem sie meinen, dass es unters Waffengesetz falle. Der Pole hätte es also nicht dabei haben dürfen.

"Ich fahre seit Jahren nach Deutschland und habe dieses Taschenmesser immer bei mir, um damit Brot, Wurst und Käse zu schneiden", erklärte der Angeklagte vor Gericht. Die Zollbeamten hätte die Käsereste am Messer gesehen, so der Mann, der sich keiner Schuld bewusst ist. Er hat gegen den Strafbefehl, der gegen ihn erlassen worden ist, Einspruch erhoben.

Die Richterin studierte das nicht gerade kleine Messer mit der furchteinflößend breiten und ausklappbaren Klinge, das die Zöllner eingezogen hatten, im Gerichtssaal eingehend. Ihren Recherchen nach würde es sich weder um ein Faust- noch um ein Spring-, Fall- oder Cuttermesser handeln. Nur diese unterliegen dem Waffengesetz. Ein Faustmesser müsste einen quer zur geschlossenen Faust fest stehenden Griff haben. Das war beim vorliegenden Beweismittel auf den ersten Blick nicht der Fall. Doch was ist mit dem kleinen Hebel hinten am Griff? Der ermöglicht ein Arretieren der Klinge zumindest, fand die Richterin heraus. Nach einer kurzen Abstimmung mit der Vertreterin der Staatsanwaltschaft entschied Stefanie Schneewolf-Kubotsch: "Wir müssen erst klären, ob der Tatvorwurf stimmt, es sich um ein unters Waffengesetz fallendes Messer handelt."

Ein Fall für den Gutachter

Wenn nicht, würde der Pole freigesprochen und bekäme das Messer – ein Geschenk seines schwer kranken Vaters, wie er vor Gericht betonte – zurück. Die Verhandlung wurde ausgesetzt, nach dem Vorliegen des Gutachtens wird ein neuer Termin anberaumt. Für den nach Einschätzung der Richterin "grundehrlichen", wohlsituierten Angeklagten ist das Bild vom deutschen Rechtsstaat vermutlich ins Wanken gekommen. Der Polizist, der ihm 50 Euro "Strafe" abgenommen habe, habe gesagt: "Das war’s." Doch nach der tatsächlichen Sicherheitsgebühr kam die Anklage.