Potsdam (MOZ) Mit geringfügigen Verbesserungen für die Fahrgäste vollzieht der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) den Fahrplanwechsel am 15. Dezember in Berlin und Brandenburg.

Davon profitieren vor allem Pendler in Ost- und Südbrandenburg, aber auch im Norden des Landes, wo der Prignitz-Express (RE6) zwischen Wittenberge und Neuruppin künftig auch an den Wochenenden im Stundentakt verkehrt. Wie der VBB am Dienstag mitteilte, wird das bestehende Angebot im Regional- und S-Bahnverkehr beider Länder weitgehend fortgeführt. Neuerungen gibt es dennoch: Die Deutsche Bahn nimmt ihre neue Fernverkehrslinie von Dresden über Berlin nach Rostock stufenweise in Betrieb. Dadurch erhält Oranienburg wieder Anschluss an den Fernverkehr – Reisende benötigen nach Angaben der Deutschen Bahn von dort rund eineinhalb Stunden bis nach Rostock. Zehn Fahrten bietet die Bahn anfangs täglich an, ab März sollen es 16 Fahrten im Zwei-Stunden-Takt sein.

Kürzere Fahrtzeiten gibt es auch im Süden Brandenburgs. Von Cottbus nach Leipzig brauchen die Züge des RE10 künftig acht Minuten weniger und ermöglichen so zusätzliche Anschlüsse von Leipzig nach Gera. Während beim RE1 zwischen Berlin und Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt in naher Zukunft keine Entspannung zu erwarten ist, justiert der VBB bei der Berliner S-Bahn nach und schickt bei der S3 (Spandau – Erkner) Expresszüge auf die Schiene. Sie sollen morgens und nachmittags alle 20 Minuten zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof zum Einsatz kommen und halten nicht in Hirschgarten, Wuhlheide, Betriebsbahnhof Rummelsburg und Rummelsburg.

Mit dem Fahrplanwechsel geht zudem die mittlerweile 26. PlusBus-Linie (889) an den Start – vom S-Bahnhof Strausberg-Nord über Wriezen nach Bad Freienwalde.

