Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Soll der Gewerbesteuer-Hebesatz in Fürstenwalde gesenkt werden, um ansässige Firmen zu entlasten und neue anzulocken? Diese Frage wird derzeit in politischen Gremien diskutiert. Aufgeworfen hat sie die AfD.

"Wir hatten das zur Kommunalwahl zum Thema gemacht", erinnerte Axel Fachtan im Finanzausschuss. Nun müsse man herausfinden, welche Auswirkung eine Senkung auf den Haushalt hätte. Im Zuge der geplanten Gigafactory in Grünheide und zu erwartender Folge-Unternehmen erhält das Thema Aktualität.

Die Debatte verlief kontrovers. Jürgen Teichmann (CDU) nannte es "töricht", auf große Teile der Einkünfte zu verzichten. Auch die Linke ist "vehement dagegen", sagte Peter-Martin Mattigk – er erinnerte daran, dass die Kämmerin die Haushaltslage als problematisch bezeichnet. Sebastian Rausch (SPD) verglich das Ansinnen mit Spekulationsgeschäften: "Wir senken jetzt mal und gucken was passiert." Als Entscheidungsgrundlage müssten Hebesätze anderer Kommunen, deren Preise für Gewerbeflächen und Bedingungen wie Autobahnen und Gleisanschlüsse geprüft werden. Jens-Olaf Zänker (B90/Grüne) merkte an, dass nur der Verlust von Einnahmen zunächst sicher sei. Senke man den Hebesatz leicht, sei der Effekt "symbolisch", senke man ihn stark, belaste man ohne Not den Haushalt.

Kämmerin verspricht Zahlen

Thomas Fischer (BFZ) gab zu bedenken, dass Kommunen in anderen Bundesländern auf diese Weise von "200 Millionen Euro Schulden zu 600 Millionen auf der Habenseite" gekommen wären. Fraglich sei allerdings, ob die neuen Unternehmen in Fürstenwalde Gewerbesteuer zahlen müssen oder nur eine Zweigstelle eröffnen, womit die Stadt leer ausginge. Bei dem Beispiel drehe es sich um Mohnheim (Nordrhein-Westfalen), erklärte Gerold Sachse (Linke). Die Stadt habe ihren Hebesatz so massiv gesenkt, dass Großkonzerne ihren Sitz verlegt hätten. Da man in der hiesigen @See-Region gut zusammenarbeiten wolle, wäre dies "extrem unsolidarisch." Abgestimmt wurde nicht, doch Kämmerin Melanie Brückner versprach, die Folgen der Absenkung zu berechnen.

In anderen Kommunen steht das Thema nicht zur Debatte, wie eine Umfrage der MOZ ergab. Bedacht werden müsse zudem, darauf wiesen Beeskows Kämmerer Steffen Schulze und Spreenhagens Amtsdirektor Joachim Schröder hin, dass Kommunen, deren Hebesatz unterhalb des Landesdurchschnittes liegt, weniger Schlüsselzuweisungen vom Land bekommen. Der Durchschnittshebesatz für 2018 beträgt 319 Prozent, teilt das Finanzministerium mit.