Im Einsatz am Ofen: das Back-Trio Gabriele Karbe, Anita Eckert und Verena Hann (v. l.) © Foto: MOZ/Gabriele Rataj

Sogar mit Schild: Ein weiterer Treffpunkt für die Mitmenschen aus den drei Wegendorfer "Ortsteilen" ist zum Anbacken am Wochenende in Betrieb gegangen. Drei der Akteure (Bernd Zanettel, Norbert Karbe, Detlef Schwarzwalder) stehen unterm Schild. © Foto: MOZ/Gabriele Rataj

Gabriele Rataj

Wegendorf (MOZ) Ist auch der Ofen noch so warm – den Glühwein haben die Wegendorfer beim Anbacken nicht ausgeschlagen. Das gehörte zur offiziellen Inbetriebnahme dazu, ebenso wie Kräutertee beziehungsweise Kinderpunsch und Kostproben aus dem neuen Dorfbackofen.

Dem Ortsförderverein mit seinem Vorsitzenden Norbert Karbe und engagierten Akteuren verdankt der Altlandsberger Ortsteil seit dem Wochenende diesen weiteren gemeinsamen Bürgertreffpunkt. Die drei "Ortsteile" altes Dorf, Buchholzer Siedlung und Cityhaus-Siedlung sollten auch hier weiter aneinander zusammenrücken können, war der Gedanke hinter dem Vorhaben des noch jungen Ortsfördervereins.

Dafür wurde auf allen Kanälen geworben, wurde gevotet und wurden Sponsoren geworben, Anpacker gefunden, Schilder aufgestellt. Von der Deutschen Postcode-Lotterie über die Sparkasse MOL und den regionalen Stromversorger bis zur Fertighaus-Baufirma im Ort, war darauf zu lesen, gab es Unterstützung.

Nach dem Bestellen des urigen Mauerwerks und des schützenden Carports darüber ging alles ganz schnell, wenngleich nicht ohne Manneskraft vor Ort: Anfang August erster Spatenstich, Anfang Oktober Errichten des Fundaments und Lieferung des Ofens, Anfang November Montage des "Pavillons", wie die schützende Hülle um den/über dem Backofen genannt wird, barrierefreien Zugang herstellen, Dach drauf und am Ende sogar noch einen besonders edlen Schornstein. Der zum Ofen Gelieferte habe dem Schornsteinfeger beim Vorbeifahren missfallen, erklärt Karbe das Zustandekommen.

Ein echtes Gemeinschaftswerk

Ähnlich hat es sich um das weithin bemerkenswerte Schild am Dorfbackofen-Pavillon zugetragen, das zum Anbacken enthüllt wurde. Anstelle des zuvor errichteten Bauschilds fertigte Detlev Wittgen ein solches in seiner Firma in Berlin. Jedes Mal, wenn er vorbeigefahren sei, habe er gedacht, dass man das doch besser machen könne, erklärte der ortsansässige Fachmann.

Wilfried Buschmann hat alle Stationen in einem kleinen Film zusammengestellt. Und so scharen sich die Wegendorfer nach der offiziellen Begrüßung, nach Dank und Gratulation von Ortsbeirat und von Bürgermeister Arno Jaeschke um ein transportables Gerät und verfolgen das Geschehen am Bildschirm.

Dabei wird eifrig gekaut, weil die sechs Brote, geteilt und beschmiert mit Kräuter-, Apfelschmalz und Datteldip, verdammt gut schmecken. Als dann noch die vier Bleche mit frischem Kuchen fertig gebacken sind, wird weiter zugelangt und dafür auch der eine oder andere Euro in die Spendenbüchse geworfen.

Vielleicht werde sie Kurse geben, überlegt Gabi Karbe, inzwischen Spezialistin für selbst gezogenen Brotsauerteig. Drei, vier Frauen kümmern sich ums Backen, während Vereinschef Karbe von einer Fleischpfanne im Backofen gehört hat ... Dann steht vielleicht schon der Tisch, den der frühere Sägewerkschef bauen will – Treff Dorfbackofen, ein echtes Gemeinschaftswerk.