Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Gleich drei Senatoren und zwei Bürgermeister feierten am vergangenen Freitag die Einweihung eines Schulneubaus in der Gropiusstadt. "Heute können wir sehen, dass die Berliner Schulbauoffensive nicht nur ein politisches Versprechen ist", kommentierte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) die neuen Räume des Lise-Meitner-Oberstufenzentrums.

Doch vielerorts hält der Frust über die desolate Gesamtsituation an. Besonders prekär ist die Lage im Bezirk Mitte. So musste jüngst an der Karl-Marx-Allee eine Turnhalle wegen Einsturzgefahr gesperrt werden. Kurz nachdem der Bauzaun errichtet worden war, flog auch schon ein Betonteil vom Dach.

Der Mangel an Schulplätzen ist so groß, dass baufällige Anlagen weiter genutzt werden. Die Albert-Gutzmann-Schule im Stadtteil Gesundbrunnen beispielsweise ist so marode, dass Unterrichtsausfall droht. Auch dort ist die Sporthalle schon seit Langem mit einem Gerüst gesichert, nachdem Putz herabfiel. "Mehr ist nicht passiert", sagt Nicole Meißner, deren Sohn auf die Schule geht. Das Gerüst stehe direkt am Eingang auf dem Hof. "Es lässt sich gar nicht vermeiden, dass die Kinder dort laufen und spielen und so gefährdet sind", sorgt sich die Mutter aus Wedding.

Was sie noch zusätzlich aufregt: Seit mehr als einem Jahr stehen auf dem Hof Toilettencontainer. Die Notlösung sei eigentlich nur auf drei Monate ausgelegt gewesen. "Die Kinder müssen nun auch bei Regen und Schnee aus dem Schulgebäude heraus, was nicht nur den Schulbetrieb, sondern die Kinder auch gesundheitlich beeinträchtigt", sagt die Gesamtelternsprecherin.

Aufgrund der anhaltenden Missstände hat Nicole Meißner schon vier Mal Mittes Schulstadtrat Carsten Spallek (CDU) angeschrieben. "Ich erhielt noch nicht mal eine Antwort." Nachdem diese Zeitung anfragte, bekam sie am Montagabend die Nachricht eines Bauamtsmitarbeiters, dass man derzeit an einer Lösung arbeite. "Diese ist bedauerlicherweise nicht problemlos umzusetzen, aber wir versuchen unser Möglichstes." Laut Bauentwicklungsplanung soll die Gutzmann-Schule erst 2026 saniert werden.

An anderen Standorten können Projekte nicht starten, weil planerische Dinge nicht beachtet wurden. An der Reinickendorfer Straße im Wedding soll das "Haus der Gesundheit" für eine neue Grundschule abgerissen werden. Doch es gibt Probleme, weil durch das Gelände eine Fernwärmeleitung verläuft. An der Kreuzberger Adalbertstraße dagegen gibt es Konkurrenz durch geplante Tennisplätze. Der Neubau am Standort des ehemaligen Diesterweg-Gymnasiums, ebenfalls Gesundbrunnen, stockt, weil das Bezirksamt mit seinen Plänen gegen eine Bürgerinitiative antritt, die lieber ein soziokulturelles Zentrum errichten möchte.

Selbst am Stadtrand in Hellersdorf fehlen seit Jahren dringend benötigte Schulplätze. Die Grundschule am Schleipfuhl ist für maximal 546 Schüler ausgelegt. Aktuell besuchen 579 Kinder die Einrichtung. "Weil die Räume nicht ausreichen, werden die Schüler täglich in die sieben Kilometer entfernte Marcana-Schule in Marzahn transportiert", berichtet Sven Kohlmeier. "Die Kosten für die Busfahrten belaufen sich pro Schuljahr auf über 80 000 Euro", rechnet der SPD-Abgeordnete aus dem Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf vor.

Abhilfe sollten eigentlich modulare Ergänzungsbauten bringen. Doch der Bau der Container musste 2018 verworfen werden, weil eine geplante Tram-Linie übersehen wurde. "Ich bin von der Bildungsverwaltung und vom Bezirksamt enttäuscht", ärgert sich Kohlmeier. "Seit Jahren wird die Grundschule vertröstet, doch es ändert sich nichts."