Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Stadt Neuruppin darf gegen das Land Brandenburg und dessen Kita-Beitragsbefreiungsverordnung vor Gericht ziehen. Dafür sprachen sich die Mitglieder des Hauptausschusses am Montagabend einstimmig aus.

Neuruppin ist damit eine von vielen Kommunen im Land, die gegen die Regelung klagen möchte. Mit der Kita-Beitragsbefreiungsverordnung schreibt das Land Brandenburg fest, wie es das Geld aus dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes verwendet wird. Knackpunkt des Ganzen ist, dass künftig Familien mit einem Jahreseinkommen von bis zu 20 000 Euro keine Kita-Gebühren mehr zahlen sollen. In Neuruppin liegt diese Grenze bisher bei 13 000 Euro Haushaltseinkommen pro Jahr. Es würden einige Beitragszahler wegfallen. Die Stadt rechnet mit einem Minus von rund 100 000 Euro jährlich.

Neuruppin ist mit der Entscheidung von Montagabend in guter Gesellschaft: 40 Kommunen haben sich laut Rathaus bereits beim Städte- und Gemeindeverbund gemeldet. Sie alle möchten in dieser Sache vor Gericht ziehen. Der Städte- und Gemeindebund möchte nun ein Rechtsgutachten erstellen lassen, das Ende Januar 2020 vorliegen soll. Anschließend will der Bund, der selbst nicht klagebefugt ist, mit den Kommunen festlegen, durch wen und in welcher Form die Klage erhoben wird. Auf Neuruppin könnten maximal Kosten in Höhe von 12 000 Euro zukommen.