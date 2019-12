Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Es sind nicht zu viele Fahrzeuge auf der Neuruppiner Fischbänkenstraße und dem Bereich drumherum unterwegs. Nur sind die Autos, Transporter und Lkw um einiges zu schnell, wenn sie das Gebiet passieren. Das hat eine Verkehrszählung der Stadtverwaltung ergeben. Nun sollen die Fahrzeuge ausgebremst werden. Zum Wie gibt es schon konkrete Pläne.

Bei der Menge der Autos, die unter den von Anwohnern "gefühlten Werten" liege, gibt es keinen zwingenden Handlungsbedarf, erklärte Neuruppins Baudezernent Arne Krohn während der Sitzung des Hauptausschusses am Montagabend. Doch viele Fahrzeuge hätten 25 Kilometer und mehr pro Stunde auf dem Tacho, wenn sie über die Fischbänkenstraße fahren. Zulässig seien, je nach Gerichtsurteil zu den Regeln in einem verkehrsberuhigten Bereich, zwischen vier und 15 Kilometer pro Stunde, erklärte Arne Krohn. Das Problem betreffe aber nicht nur die Fischbänken-, sondern beispielsweise auch die Friedrich-Ebert-Straße.

"Wie also können wir die Geschwindigkeit senken?" Das möchte auch der Petitionsausschuss des Landes Brandenburg von der Stadt wissen. An diesen hat sich nämlich der Anwohner Ronny Hein gewandt (wir berichteten). Er und einige Mitstreiter fürchten um die Sicherheit der Fußgänger in dem Areal.

Altes Konzept, neue Idee

Aus dem "Handlungskonzept barrierefreie Stadt" stammt nun die Idee, die die Temposünder ausbremsen soll. Übergänge über das Kopfsteinpflaster auf der Fischbänkenstraße könnten demnach entstehen. Diese Querungen dienen dann nicht nur dazu, dass beispielsweise Menschen im Rollstuhl oder mit dem Kinderwagen leichter über die Straße kommen. Dadurch, dass diese Übergänge die Straße dann auch einengen würden, müssten Autofahrer das Tempo drosseln. Das sei auch an anderen Straßen der Stadt möglich.

Bevor aber die Querungen gebaut werden, sollen sie erst einmal simuliert werden, erklärte Arne Krohn. An drei oder vier Stellen entlang der Fischbänkenstraße werden nach Plänen des Rathauses Verkehrsbaken aufgestellt. Diese temporäre Lösung wird schon zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit führen, ist der Baudezernent überzeugt. Zwei oder drei Monate lang sollen die Baken vor Ort stehen bleiben. "In dieser Zeit werden auch Vergleichsmessungen stattfinden", kündigt Krohn an. Dann werde sich zeigen, ob das Vorhaben wirklich dazu führt, dass die Geschwindigkeit von Fahrzeugen in dem Bereich gemindert wird. "Wenn das geschieht, würden wir daraus ein langfristiges Konzept machen."

Fördermittel nicht in Gefahr

Für den Ausbau der Fischbänkenstraße hat die Stadt Neuruppin vor Jahren Fördermittel erhalten. Diese müssten nicht zurückgezahlt werden. Die neuen Querungen würden als Nachbesserungen im Sinne der Barrierefreiheit gelten. Daher könnte es sein, dass die Stadt für deren Einbau einen Zuschuss erhält. Wann genau die Testphase startet, ist noch nicht klar. Der Beginn muss mit der Verkehrsbehörde abgestimmt werden. Laut Krohn soll das "möglichst zügig" der Fall sein.

Dem Ansinnen der Anwohner, die entlang der Fischbänkenstraße leben, würde die Stadt damit nur zum Teil nachkommen. Sie hatten sich unter anderem auch gewünscht, dass der Gehweg nicht mehr von Autos überfahren werden kann. Das kommt immer wieder vor.