Martin Terstegge\BRAWO

Brandenburg Am vergangenen Wochenende absolvierten die Wasserballer der SGW Brandenburg im heimischen Marienbad einen Doppelspieltag. Gegen anspruchsvolle Konkurrenten gelang kein Punktgewinn.

Der erste Gegner war am Samstagabend der OSC Potsdam II, dessen Team mit Akteuren aus der 1. Bundesligamannschaft verstärkt wurde. Dieses Prestigeduell schien den Landeshauptstädtern also sehr wichtig zu sein, aber auch die Hausherren lüsterten danach, es dem alten Rivalen zu zeigen. Dieses Unterfangen geriet aber bereits nach 70 Sekunden in eine Schieflage. Nach dem schnellen ersten Gegentor unterliefen ausgerechnet Routinier Sascha Mischur zwei katastrophale Querpässe die zu Kontertoren führten. Genau davor wurde noch unmittelbar vor dem Anpfiff gewarnt.

Erst nach dem 0:4 (3.) konnten sich auch die Brandenburger dem gegnerischen Tor annähern. Mischur sorgte mit seinem 1:4 für verhaltenen Jubel der SGW-Fans in der 6. Minute. Die Hoffnungen auf eine Aufholjagd im zweiten Viertel wurden gleich im Keim erstickt mit zwei raschen Treffern zum 6:1. Danach beruhigte sich zum Glück für die Gastgeber das Spiel, sie konnten aber dennoch froh sein, dass der Rückstand zur Halbzeit nur 2:8 betrug.

Doch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Angefangen mit einer konzentrierteren Abwehr und einem stark haltenden Nicolas Tosch boten die SGW-Akteure dem Favoriten nun die Stirn. Da aber auch die Potsdamer einen guten Mann zwischen den Pfosten hatten, verringerte sich der Abstand bis zum Schlussviertel nur minimal auf 7:12.

Dort sahen die Zuschauer weiter eine aufopferungsvoll kämpfende SGW-Mannschaft, die aber weiter mit dem Glück im Abschluss haderte. So wurde der Rückstand nicht entscheidend geringer, um die Gäste eventuell nervös zu machen. Der verdiente Applaus war den Brandenburgern nach dem Abpfiff dennoch sicher. Trainer Christopher Bott lobte seine Spieler, trotz der 11:15-Niederlage, für ihr engagiertes Auftreten.

Am nächsten Tag ging es gegen den SC Wedding ins Becken, ebenfalls ein neuer Kontrahent, über den der Coach nicht viel wusste. Der Start sah verheißungsvoll aus. Dennis Wagner, Gabriel Satanovsky, René Oldenburg und Mischur sorgten für die zwischenzeitliche 4:2-Führung, die aber in den letzten beiden Minuten des ersten Viertel noch verspielt wurde.

Im zweiten Durchgang durchlebte Schlussmann Aly Abdulrahman eine "Achterbahnfahrt" zwischen Pfosten. Nach tollen Paraden kassierte er leichte Gegentore. Da in der Offensive einige Möglichkeiten ausgelassen wurden, lagen die Gastgeber zur Pause mit 7:10 hinten.

Nach dem Seitenwechsel schonte Trainer Bott den verunsicherten Abdulrahman, brachte den "Oldie" Dennis Bohne, der scheinbar nichts verlernt hat. Die Aufholjagd der Gastgeber wurde jedoch gehemmt durch einige Unkonzentriertheiten im Angriff. Zum Glück leisteten sich die Berliner ebenfalls ihre Schnitzer, doch es reichte um 27 Sekunden vor dem Ende des dritten Abschnitts den Abstand wieder auf drei Tore zu erhöhen. Im Gegenzug bewiesen die Hausherren diesmal Nervenstärke, Satanovsky sorgte mit dem 10:12 für einen neuen Hoffnungsschimmer.

Die Partie nahm auch im Schlussviertel ihren engen Verlauf. Wagner traf drei Minuten vor dem Abpfiff zum 13:13, danach ließen beide Reihen ihre Chance liegen. Etwa eine halbe Minute vor dem Ende bot sich die Chance zum Konterangriff, die Brandenburger schwammen los, spielten "Hopp oder Top". Der Versuch misslang, die Gäste passten rasch nach vorn, waren mit 2:1 in Überzahl. Und diese Gelegenheit ließen sie sich 14 Sekunden vor dem Abpfiff nicht entgehen markierten den 13:14-Endstand.

Auch hier hielt sich der Ärger von Trainer Bott in Grenzen: "Die Mannschaft hat wieder alles gegeben. Dass sie am Ende versucht mit aller Gewalt die zwei Punkte zu holen, geht in Ordnung. Bei uns kommt es momentan ja nicht auf den eventuellen einen Punkt an, der in der Endabrechnung um den Titelkampf fehlen kann. Es ist nur schade, dass sich die Spieler nicht belohnt haben."