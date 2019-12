MOZ

Bernau Auf der S-Bahn-Linie 2 fahren in der kommenden Woche zwischen Zepernick und Bernau am Abend keine Züge. Das gilt für die Zeit von Montagabend, 9. Dezember, bis Donnerstag, 12. Dezember, jeweils zwischen 21.45 Uhr bis 1.30 Uhr.

In dieser Zeit finden entlang der Strecke der S2 Brückenbauarbeiten statt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Die Bahn weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass am S-Bahnhof Zepernick der Durchgang durch die Eisenbahnbrücke über die Schönower Straße auch für Fußgänger gesperrt ist. Um zur Haltestelle für den Ersatzverkehr an an der Poststraße zu kommen, sollen Fahrgäste zunächst in südlicher Richtung parallel zum Bahndamm laufen und dann die Bahn am Pankedurchlass durchqueren. Über die Eisenbahnstraße geht es dann zur Haltestelle Poststraße. Der gesamte Weg beträgt etwa 600 Meter.