Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Eine 71-jährige Radfahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall an der Berliner Straße in Hennigsdorf verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte die Frau eine Fußgängerampel überquert, als ein 83-jähriger Autofahrer die für ihn rote Ampel missachtete und anschließend die Radfahrerin erfasste. Laut Polizei konnte das Unfallopfer das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der 83-Jährige soll angegeben haben, von der Sonne geblendet worden zu sein.