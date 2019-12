Franziska Schober

Brandenburg an der Havel Eine Kette aus Brandenburgern und Lichtern bildete sich am Dienstagabend auf der Jahrtausendbrücke, um an Frieden, Demokratie, Freiheit und den Zusammenhalt der Menschheit zu erinnern. Als Symbolik brannten dabei Kerzen in den Händen der gut einhundert Teilnehmer, die an die Ereignisse des 3. Dezember 1989 erinnerten. Schon damals folgten Hunderte Menschenin ganz Deutschland dem Aufruf, eine Menschenkette zu bilden, um mit Entschlossenheit für eine Erneuerung der Demokratie einzustehen. Die feierliche Erinnerung an dieses historische Ereignis wurde im Rahmen der Projektreihe "30 Jahre Friedliche Revolution" im Anschluss am "Runden Tisch 2.0." im Alten Rathaus mit einer Podiumsdiskussion fortgeführt.