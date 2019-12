Markus Kluge

Alt Ruppin (MOZ) Das muss man sich erst einmal trauen: In Alt Ruppin haben Unbekannte in der Apotheke ein mattschwarzes Porzellan-Sparschwein gestohlen. Darin wurden Spendengelder für die Alt Ruppiner Kita gesammelt. Wie die Polizei heute mitteilte, verschwand das Sparschwein, auf dem sich ein Aufkleber der Apotheke befand, bereits am 20. oder 21. November. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können und bittet diese, sich unter der 03391 3540 in der Inspektion in Neuruppin zu melden.