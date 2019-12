Joachim Weihrich

Kienbaum Es war ein Jubiläum: Zum 25. Mal richtete dieSG Gaselan Fürstenwalde die Hallentitelkämpfe von der Altersklasse U 14 aufwärts aus. Gesamtleiter Joachim Weihrich konnte dabei im Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum rund 120 Leichtathleten begrüßen.

Unter ihnen war mit Günter Linke ein Weltmeister der M 80: Der Senior, Jahrgang 1936, hat in Torun mit der deutschen 4-x-200-m-Nationalstaffel die Goldmedaille gewonnen. In Kienbaum war er konkurrenzlos, startete über 60 Meter (10,45 Sekunden), im Weitsprung (2,81 m) und im Kugelstoßen (7,05/3 kg). Auch der zehn Jahre jüngere Ulrich Becker, Deutscher Meister über 200 m der M 70 vom ESV Lok Potsdam, war wieder auf der Sprintdistanz dabei (9,56).

Die Gaselanerin Libby Buder ging als frisch gebackene Deutsche Meisterin der W 15 im Weitsprung und Bronzemedaillen-gewinnerin im Siebenkampf in die Hallensaison. Sie gewann standesgemäß neben den 60 Metern (8,05) und dem Weitsprung (5,68) auch das Kugelstoßen (12,26/3 kg).

Sieger kommen von 20 Vereinen

Athleten von 20 Vereinen teilten sich die Siege in den 83 ausgetragenen Konkurrenzen. Die bereits auf einem hohen Niveau stehenden Meisterschaftsrekorde konnten in den verschiedenen Altersklassen fünfmal überboten und einmal egalisiert werden. Dabei erwies sich der noch für dieAK 11 startberechtigte Guibert Djouaka Ziwo vom SC Frankfurt als Überflieger in der nächsthöheren Altersklasse, siegte bei den Zwölfjährigen überlegen über60 m (8,09) und 60 m Hürden (10,01), im Weitsprung (5,45) und mit der 3-Kilo-Kugel (9,90).

Zur Freude aller Teilnehmer hatte Joachim Weihrich übrigens – dank der Unterstützung durch den Berliner Leichtathletikverband und passend zum Meisterschafts-Jubiläum – erstmals eine elektronische Zeitmessanlage für die Laufdisziplinen präsentieren können.